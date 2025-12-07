English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வீட்டில் இருந்தே பத்திரப்பதிவு! 10 நிமிடத்தில் செய்யலாம்.. தமிழக அரசின் புது திட்டம்!

Property Registration Scheme: வீட்டில் இருந்தபடியே பத்திரப்பதிவு செய்து கொள்ளும் வகையில், தமிழக அரசு புதிய திட்டத்தை விரைவில் தொடங்க உள்ளது. இதன் மூலம், வீட்டில் இருந்தே திருமணப் பதிவு கூட செய்து முடிக்கலாம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 7, 2025, 10:02 AM IST
Tamil Nadu Government Property Registration Scheme: தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு சார் பதிவாளர் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் தான் சொத்து பதிவு, நிலம், உயில், திருமணப் பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது. எப்போதுமே பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும். வரிசையில் காத்திருந்து, மக்கள் பத்திரப்பதிவு செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக முகூர்த்த நாட்களில் சொல்லவே வேண்டாம்.

அந்த அளவுக்கு சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இதனால், வழக்கத்தை விட அன்றைய நாளில் மக்கள் பத்திரப்பதிவு செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். இந்த சமயங்களில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் எழுந்துள்ளது. இதனை எளிதாக்க தமிழக அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

மேலும், பத்திரப்பதிவு நடைமுறையை மேலும் எளிதாக்கும் வகையில் பத்திரப்பதிவுத்துறை அலுவலகங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஸ்டார் 3.0 என்ற திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் வீட்டில் இருந்தபடியே பத்திரப்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இந்த திட்டம் மூலும் மக்கள், பத்திரப்பதிவு சேவைகளை விரைவாக வீட்டில் இருந்தபடியே செய்து கொள்ளலாம். மனைகளை வாங்குவது, விற்பது போன்றவற்றை வீட்டில் இருந்தபடியே பத்திரப்பதிவு செய்யலாம். மேலும், திருமணப் பதிவும் வீட்டில் இருந்தே செய்து கொள்ளலாம்.

இதற்கு வெறும் 10 நிமிடம் மட்டுமே ஆகும் என கூறப்பட்டுள்ளது. பத்திரப்பதிவுக்கான சொத்துக்களை விற்பவர்கள் மற்றும் வாங்குபவர்களின் பெயர், முகவரி, உள்ளிட்ட விவரங்களை புதிய மென்பொருளில் உள்ளீடு செய்தால் போதும். அது தானாகவே பத்திரங்களை உருவாக்கி விடும். மேலும், ஆதார் எண்ணை பதிவு செய்து பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஓடிபி எண் கேட்கும். அதனை உள்ளீட்டு, விரல் ரேகை பதிவு செய்தால் போதும். 10 நிமிடங்களில் பத்திரப்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மேலும், ஆவணங்களின் நகலையும் ஆன்லைன் மூலம் சிக்கல் இன்றி பெறுவதற்கான புதிய வழிமுறையும் இதன் மூலம் பத்திர பதிவுத்துறை செய்ய இருக்கிறது. தற்போது பத்திரப்பதிவு நகல் பெறுவதற்கு 2 முதல் 4 நாட்கள் ஆகிறது. இதனை எளிதாக்கும் வகையில், புதிய திட்டத்தை தமிழக அரசு கொண்டு வர உள்ளது. இதன் மூலம், பத்திரப்பதிவு  செய்யப்பட்ட அடுத்த நிமிடத்திலேயே  அந்த ஆவணங்களின் சான்றிதழ் நகல் கிடைக்கும் வசதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. 

மேலும், வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்புகளை வாங்குபவர்களும், அதனை பதிவு செய்வதற்காக இனி பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை இருக்காது. இப்படி பதிவுத்துறை சார்ந்த பல்வேறு சிக்கல்களை களைந்து ஸ்டார் 3.0 என்ற திட்டத்தின் மூலம் பல வசதிகள் உடன் கூடிய இந்த நடைமுறை விரைவில் வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

