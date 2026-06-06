/மாநகராட்சி, நகராட்சிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் போட்ட 13 புதிய உத்தரவு

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் உள்ள மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை மேம்படுத்தவும், தூய்மையைப் பராமரிக்கவும், உள்கட்டமைப்பு பணிகளை விரைவுபடுத்தவும் தமிழ்நாடு அரசின் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதிரடியான புதிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளார். நகரங்களின் தற்போதைய நிலையை மேம்படுத்த வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர அடிப்படையில் கண்காணிக்கப்பட வேண்டிய 13 மிக முக்கியமான அம்சங்கள் குறித்து அனைத்து ஆணையர்களுக்கும் விரிவான சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
1. சாலைகளில் மணல் அகற்றுதல்
நகரங்களில் உள்ள முக்கிய சாலைகள், குறிப்பாக சாலைகளின் மையத்தடுப்புகள் மற்றும் ஓரங்களில் மணல் தேங்காமல் இருப்பதை தினசரி ஆய்வு செய்து உறுதி செய்ய வேண்டும். சாலைகள் எப்போதும் மணல் இல்லாமல் தூய்மையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் தனி கவனம் செலுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
2. போஸ்டர்கள் இல்லாத நகரங்கள்
நகரங்களில் பொதுச் சுவர்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் கண்டபடி ஒட்டப்படும் போஸ்டர்களை தினசரி அடிப்படையில் அகற்ற வேண்டும். போஸ்டர்கள் ஒட்டுவதற்கென தனியாக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும். பொதுச்சுவர்களில் போஸ்டர்கள் இல்லாத நிலையை உருவாக்க வேண்டும்.
3. வாராந்திர துப்புரவு ஆய்வுக் கூட்டங்கள்
நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர்கள் வாரந்தோறும் துப்புரவு ஆய்வாளர் நிலை வரையிலான அதிகாரிகளுடன் விரிவான ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும். இதில்:
வீடு வீடாகச் சென்று குப்பை சேகரித்தல்.
மக்கும், மக்காத குப்பைகளைப் பிரித்தல்.
உரம் தயாரித்தல் மற்றும் பயோ-மைனிங் பணிகள்.
முந்தைய வாரத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் அறிக்கை ஆகியவற்றை தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
4. பசுமை நகரங்களை உருவாக்குதல்
நகரங்களில் பசுமையை அதிகரிக்க திறந்தவெளி இருப்பு நிலங்கள், நீர்நிலைகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மற்றும் சாலை ஓரங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 5 அடிக்கு மேல் வளர்ந்த மரக்கன்றுகளை நடுவதன் மூலம் அவை கால்நடைகளால் சேதமடைவதைத் தடுக்கலாம். இவற்றுக்கு வழக்கமான நீர் பாய்ச்சுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதற்குத் தேவைப்படின் சி.எஸ்.ஆர் நிதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
5. போக்குவரத்து தீவுகள் மற்றும் பூங்காக்கள் பராமரிப்பு
மையத்தடுப்புகள்: சாலைகளின் மையத்தடுப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்து தீவுகளில் போகன்வில்லா போன்ற குறைந்த தண்ணீரைப் பயன்படுத்தும் தாவரங்களை நட்டு அழகுபடுத்த வேண்டும். சாத்தியமான இடங்களில் வண்ண விளக்குகளுடன் கூடிய நீர் ஊற்றுகளை அமைக்கலாம்.
பூங்காக்கள்: சிறுவர் பூங்காக்களில் உள்ள விளையாட்டு உபகரணங்கள் நல்ல நிலையில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா என்பதைத் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
6. தெருவிளக்குகள் பராமரிப்பு
ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் (முன்னுரிமையாக புதன்கிழமை மாலை நேரங்களில்) ஆணையர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அதிகாரிகளும் தெருவிளக்குகள் சரியாக எரிகிறதா என்பதை நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். பழுதடைந்த தெருவிளக்குகளை 24 மணி நேரத்திற்குள் மாற்றியமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
7. பொது மக்கள் குறைகளுக்கு உடனடித் தீர்வு
பொதுமக்களிடமிருந்து வரும் புகார்களுக்கு மிக உயர்ந்த முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக:
குடிநீர் விநியோகம்.
திடக்கழிவு மற்றும் திரவக்கழிவு மேலாண்மை.
சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்களைச் சீரமைத்தல் போன்ற புகார்களுக்கு மிக விரைவாகத் தீர்வு காணப்பட வேண்டும்.
8. வருவாய் வசூல் ஆய்வு
நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளின் வருவாயைப் பெருக்கும் நோக்கில், நகராட்சி வருவாய் அலுவலர்கள் மற்றும் வரி வசூலிப்பாளர்களுடன் வாராந்திர ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும். வரியைச் செலுத்தாமல் நிலுவையில் வைத்துள்ளவர்களின் பட்டியலைத் தனியாக ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
9. கட்டிட வரைபட அனுமதியில் 'பூஜ்ஜியம்' தாமதம்
கட்டிட வரைபட அனுமதி வழங்குவதில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும். ஆன்லைன் கட்டண முறைகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும். நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்கு மேல் எந்தவொரு தாமதமும் ஏற்படுவதை சகித்துக் கொள்ள முடியாது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவையில்லாத கேள்விகளைக் கேட்டு கோப்புகளைத் தாமதப்படுத்தும் ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
10. சுகாதாரப் பிரிவு மற்றும் மருத்துவமனை உள்கட்டமைப்பு
நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட மருத்துவமனைகளில் வழக்கமான மற்றும் திடீர் ஆய்வுகளை (Surprise Inspections) மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆணையர்களும், நகர சுகாதார அலுவலர்களும் சுகாதாரத் துறையுடன் இணைந்து மருத்துவமனை உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி, மக்களுக்குத் தரமான மருத்துவம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
11. பள்ளி உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு
நகராட்சி/மாநகராட்சிப் பள்ளிக் கட்டிடங்கள் மற்றும் அங்குள்ள தளவாடப் பொருட்கள் தரமானதாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். பள்ளிகளில் சிறந்த கல்விச் சூழலை உருவாக்குவதோடு, பள்ளி வளாகங்களில் மரக்கன்றுகளை நட வேண்டும்.
12. தெரு நாய் கட்டுப்பாடு
தெரு நாய்களின் தொல்லையைக் கட்டுப்படுத்த, நாய் கருத்தடை திட்டங்கள் மற்றும் வெறிநாய்க்கடி தடுப்பூசி போடும் பணிகள் முறையாகவும், தொடர்ச்சியாகவும் நடைபெறுகிறதா என்பதைத் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
13. உள்கட்டமைப்பு பணிகளின் தரம்
பாதாள சாக்கடைத் திட்டம், குடிநீர் விநியோகத் திட்டம், சாலை மற்றும் கட்டிடப் பணிகள் ஆகியவை தரமாகவும், குறித்த காலத்திற்குள்ளும் முடிவடைவதை ஆணையர்களும், பொறியாளர்களும் தினமும் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
சாலையின் தடிமன், சிமெண்ட் மற்றும் பிட்யூமன் (தார்) தரம் ஆகியவை தொழில்நுட்ப விதிகளின்படி உள்ளதா என்பதைச் சோதனை செய்ய வேண்டும்.
இந்த ஆய்வுக் குறிப்புகள் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகத் துறை மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை ஆகிய உயர் அதிகாரிகளின் மாதாந்திர ஆய்வுக் கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
மேற்கண்ட 13 வழிகாட்டுதல்களின்படி எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவற்றின் இணக்க அறிக்கை குறித்து ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறும் மாதாந்திர ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாகத் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தனது சுற்றறிக்கையில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.