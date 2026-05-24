/கால்நடை பதிவு, ரேபிஸ் நோய் தடுப்பு முகாம் தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government : கால்நடைகளை பதிவு செய்தல், ரேபிஸ் நோய் தடுப்பு முகாம் குறித்த 2 முக்கிய அறிவிப்புகளை தமிழ்நாடுஅரசு வெளியிட்டுள்ளது.இது குறித்த முழு விவரம் இங்கே...
Tamil Nadu Government : தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை இயக்கம் (NDLM) மூலம் கால்நடைகளின் விபரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளலாம் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை இயக்கம் என்பது நாடு முழுவதும் உள்ள கால்நடைகளுக்கான விரிவான டிஜிட்டல் தரவு தளத்தை உருவாக்கும் இந்திய அரசின் ஒரு முயற்சி ஆகும்.
கால்நடை உற்பத்தித் திறன் மற்றும் இன மேம்பாடு
நோய் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு
கால்நடைப் பொருட்களின் தடமறிதல் (Traceability)
இந்தியாவில் பெரும்பாலான கால்நடைகள் சிறு மற்றும் குறைந்த நிலமுடைய விவசாயிகளிடம் பரவலாக இருப்பதால், சந்தை மற்றும் சேவை விநியோக அமைப்புகளை திறம்பட செயல்படுத்துவது சவாலாக உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு 6. Department of Animal Husbandry and Dairying "Bharat Pashudhan" என்ற தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான விவசாயி மையப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
இதன் மூலம்:
ஒவ்வொரு கால்நடைக்கும் 12 இலக்க பார்கோடு கொண்ட தனிப்பட்ட காதுக் குறி (Ear Tag) வழங்கப்படுகிறது.
இந்த Tag ID மூலம் கால்நடை தொடர்பான செயற்கை முறை கருவூட்டல், இனப்பெருக்க நடவடிக்கைகள், உரிமையாளர் மாற்றம், தடுப்பூசி பதிவுகள், நோய் அறிக்கை, பால் உற்பத்தி பதிவு விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
விவசாயிகள் தங்கள் கால்நடைகளின் தகவல்களை அறிதல்
அரசு திட்டங்களைப் பெறுதல் ஆகியவற்றை பெற முடியும்.
கால்நடை வளர்ப்போர் தங்கள் கால்நடைகளின் ஆரோக்கியத்தை எளிதாக கண்காணிக்கவும் அரசு திட்டங்களை நேரடியாக பெறவும், கால்நடை காப்பீடுகளை பெறவும், பேரிடர் மற்றும் இயற்கை சீற்றங்களின் போது ஏற்படும் கால்நடை இழப்புகளின் போது நிவாரணம் பெறவும் இச்செயலி மூலம் பதிவு மேற்கொண்டிருப்பது அவசியமாகும். தற்போது கால்நடை நிலையங்கள் மூலம் கைபேசி எண் மற்றும் ஆதார் எண்களை ஒருமுறை கடவுச்சொல் (One Time Password) மூலம் புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. எனவே கால்நடை வளர்ப்போர் தங்கள் கிராமங்களுக்கு கால்நடை துறை பணியாளர்கள் வரும்போது தங்கள் கால்நடைகளின் விபரங்களை புதுப்பித்து கொள்ளுமாறு திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுகுமார் தெரிவித்தார்கள்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பல்வேறு பகுதிகளில் வருகின்ற 26.05.2026 முதல் 31.052026 வரை செல்லப்பிராணிகளுக்கு இலவச ரேபிஸ் தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்படவுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, திண்டுக்கல் மாவட்ட நிர்வாகம், கே.எஸ்.பி.சி.ஏ மற்றும் மிஷன் ரேபிஸ் ஆகியவை கொடைக்கானல் வனவிலங்கு சரணாலயம், மற்றும் கொடைக்கானல் நகராட்சியுடன் இணைந்து, திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் கூக்கால், வெள்ளக்கவி, அடுக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் 26.05.2026-அன்றும், வில்பட்டி மற்றும் தாண்டிக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் 27.05.2026 முதல் 29.05.2026 வரையும், கே.சி.பட்டி, மன்னவனூர், பெரியூர் ஆகிய பகுதிகளில் 29.05.2026 முதல் 30.05.2026 வரையும் நடக்க உள்ளது.
இதேபோல், பாச்சலூர், பூம்பாறை மற்றும் வடகவுஞ்சி ஆகிய பகுதிகளில் 27.05.2026 5 28.05.2026 வரையும், பெருமாள்மலையில் 30.05.2026-அன்றும், பண்ணைக்காட்டில் 30.05.2026 முதல் 31.05.2026 வரையும், பூண்டி, கவுஞ்சி, கிளாவரை, பூலத்தூர், கும்பறையூர், சவரிக்காடு, பேத்துப்பாறை, காமனூர் ஆகிய பகுதிகளில் 31.05.2026-அன்றும் செல்லப்பிராணிகளுக்கு இலவச ரேபிஸ் தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்படவுள்ளன. தொடர்ந்து, கொடைக்கானல் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தங்களது செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் கருத்தடை ஏ.பி.சி செய்வதற்கு 89035 01395 என்ற தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.
எனவே, வருகின்ற 26.05.2026 முதல் 31.05.2026 வரை நடைபெறும் செல்லப்பிராணிகளுக்கு இலவச ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடும் முகாம்களை கொடைக்கானல் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் அனைவரும் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.