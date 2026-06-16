/சிலிண்டர் டெலிவரிக்கு கூடுதல் பணம் கொடுக்காதீங்க! தமிழ்நாடு அரசின் கடும் எச்சரிக்கை

LPG Cylinder Delivery Charge : சிலிண்டர் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே செல்லும் நிலையில், சிலிண்டர் விநியோகத்துக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்திருக்கும் எச்சரிக்கையில், சிலிண்டர் விநியோகத்துக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்றும், மீறுவோர் மீது புகார் அளிக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலுள்ள எரிவாயு நுகர்வோர்கள் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வாங்கும் போது அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைக்கு அதிகமாக பணம் செலுத்த வேண்டாம் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மேலும் வீடுகளுக்கு எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் செய்யும் போது எடையளவில் சந்தேகம் இருப்பின் எடைபோட்டு வழங்குமாறு கூறலாம் எனவும், அவ்வாறு எடையிட்ட பிறகு எடை குறைவாக இருப்பின் அச்சிலிண்டரை அவரிடமே ஒப்படைத்து வேறு சிலிண்டர் பெறலாம் எனவும் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், எரிவாயு உருளையில் சீலிட்ட உறை இருப்பதை எரிவாயு உருளைகள் வாங்கும் போது உறுதி செய்து கொள்ளும்படி எரிவாயு நுகர்வோர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இரயில்வே வாரியத்தின் ALP (Assistant Loco Pllot) போட்டித் தேர்வு பயிற்சி
இதேபோல் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், ரயில்வே தேர்வுகளுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மாட்ட தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையத்தில் நடக்கும் கட்டணமில்லா இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இரயில்வே வாரியத்தின் ALP (Assistant Loco Pilot) 11,127 காலிப் பணியிடங்களுக்கான போட்டித் தேர்வுக்கு 15.05.2026 அன்று முதல் www.rrbchennai.gov.in என்ற இணைய வழியில் விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகிறது. இத்தேர்வுக்கு இணைய வழி மூலம் விண்ணப்பிக்க 14.06.2026 அன்று கடைசி நாளாகும்.
இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்க கல்வித் தகுதியாக 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் ஐ.டி.ஐ., அல்லது 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் டிப்ளமோ அல்லது பொறியியல் இளங்கலை பட்டப் படிப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். வயது வரம்பாக 18 வயது முதல் 30 வயது வரையுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு 5 ஆண்டுகள் வயது தளர்வும், பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு 3 ஆண்டுகள் வயது தளர்வும், மேலும் சில வயது தளர்வுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இரயில்வே வாரியத்தின் ALP (Assistant Loco Pilot) பணியிடங்களுக்கான போட்டித் தேர்வு 1. முதல் நிலை கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு, 2.இரண்டாம் நிலை கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு, 3. கணினி அடிப்படையிலான திறனறிதல் தேர்வு, 4.ஆவனச் சரிபார்ப்பு மற்றும் 5.மருத்துவத் தேர்வு என ஐந்து நிலைகளில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தேர்வுக்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய வளாகத்தில் கட்டணமில்லா நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் 22.06.2026 திங்கட்கிழமை அன்று காலை 10.00 மணிக்கு துவக்கப்படவுள்ளது. இப்பயிற்சி வகுப்புகள் சிறந்த பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு காலை 10.00 மணி முதல் மதியம் 1.00 மணி வரையும், திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை வார நாட்களில் நடத்தப்படுவதுடன் இலவச மாதிரித் தேர்வுகளும், மாநில அளவிலான நேரடி முழுமாதிரித் தேர்வுகள் மற்றும் www.tamilnaducareerservices.tn.gov.in என்ற இணையதள முகவரியிலும் மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்தப்படவுள்ளது. தகுதியுள்ள போட்டித் தேர்வாளர்கள் நேரில் தொடர்பு கொண்டு அல்லது 7708418742,7639756839 என்ற தொலைப்பேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த வாய்ப்பை தேர்வர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.