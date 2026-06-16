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சிலிண்டர் டெலிவரிக்கு கூடுதல் பணம் கொடுக்காதீங்க! தமிழ்நாடு அரசின் கடும் எச்சரிக்கை

LPG Cylinder Delivery Charge : சிலிண்டர் விநியோகத்துக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. மேலும், திருவள்ளூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நடக்கும் ரயில்வே தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா இலவச பயிற்சி வகுப்பை தேர்வர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 16, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:59 PM IST
சிலிண்டர் டெலிவரிக்கு கூடுதல் பணம் கொடுக்காதீங்க! தமிழ்நாடு அரசின் கடும் எச்சரிக்கை
Image Credit: LPG Cylinder Delivery Charges: Tamil Nadu Govt Issues Strict Warning

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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சிலிண்டர் டெலிவரிக்கு கூடுதல் பணம் கொடுக்காதீங்க! தமிழ்நாடு அரசின் கடும் எச்சரிக்கை
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