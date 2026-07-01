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VB-G RAM G: இன்று முதல் 125 நால் வேலை திட்டம் அமல், தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்

VB-G RAM G: புதிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு கட்டமைப்பான 'விக்சித் பாரத் – கேரண்டி ஃபார் ரோஸ்கர் அண்ட் அஜீவிகா மிஷன் (கிராமின்)' இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வருவதால், மாநிலங்கள் வாரியாக அறிவிக்கப்படும் ஊதியம் இனி ரூ.300-க்குக் குறையாமல் இருக்கும் வகையில் ஊதிய உயர்வையும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 01, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:27 PM IST
VB-G RAM G: இன்று முதல் 125 நால் வேலை திட்டம் அமல், தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்
Image Credit: TN Government Guidelines on VB G RAM G (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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