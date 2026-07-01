/VB-G RAM G: இன்று முதல் 125 நால் வேலை திட்டம் அமல், தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்

சென்னை: புதன்கிழமை (ஜூலை 1) முதல் நாடு முழுவதும் 'விக்சித் பாரத் – கேரண்டி ஃபார் ரோஸ்கர் அண்ட் அஜீவிகா மிஷன் – கிராமின்' (VB-G RAM-G) திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. தமிழகம் முழுவதும் இதை அமலுக்கு கொண்டு வருவதற்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்களை மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது. VB-G RAM-G திட்டமானது, பழைய MGNREGS (மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம்) திட்டத்திற்கு மாற்றாக அமைகிறது.
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission–Gramin
- புதிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு கட்டமைப்பான 'விக்சித் பாரத் – கேரண்டி ஃபார் ரோஸ்கர் அண்ட் அஜீவிகா மிஷன் (கிராமின்)' இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வருவதால், மாநிலங்கள் வாரியாக அறிவிக்கப்படும் ஊதியம் இனி ரூ.300-க்குக் குறையாமல் இருக்கும் வகையில் ஊதிய உயர்வையும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
- மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு, ₹300-ஐ என்ற இடைக்கால தினசரி அடிப்படை ஊதிய விகிதத்தை நிர்ணயித்துள்ளது.
- இதன் மூலம், எந்தவொரு கிராமப்புறத் தொழிலாளியும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஊதியத்திற்கு குறைவாகப் பெறாத நிலை உறுதி செய்யப்படுகிறது.
- தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்ட வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும்.
- இந்த மாற்றமானது "அதிக ஊதியம், குறைக்கப்பட்ட பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் தொழிலாளர் கண்ணியத்தை வலுப்படுத்துதல்" ஆகியவற்றை நோக்கிய ஒரு நடவடிக்கையாக அமைவதாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
- ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம், VB-G RAM-G திட்டத்தின் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஊதிய விகிதங்களைச் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்தது. இவை இன்று (ஜூலை 1, 2026) முதல் அமலுக்கு வரும்.
VB-G RAM G திட்டம்: தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள்
- வழிகாட்டுதல்களின்படி, தகுதியுள்ள அனைத்து கிராமப்புறக் குடும்பங்களும் ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தது 125 நாட்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பைப் பெற உரிமை பெறும்.
- ஊதியத்தை வாரந்தோறும் வழங்க வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும், பணி முடிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து இரண்டு வாரங்களுக்குள் (15 நாட்களுக்குள்) கட்டாயம் ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
- பணிப் பதிவேடு (muster roll) நிறைவு செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் ஊதியம் வழங்கப்படாவிட்டால், ஊதியம் கோருபவர்கள் அந்தத் தாமதத்திற்கான இழப்பீட்டைப் பெற உரிமை பெறுவார்கள் என்று வழிகாட்டுதல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாநில, மாவட்ட மற்றும் கிராம அளவில் கண்காணிப்புக் குழுக்கள்
திட்டத்தைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தும் வகையில், மாநில, மாவட்ட மற்றும் கிராம அளவில் பல்வேறு திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக்களை அரசு அமைத்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகளைக் கண்டறிந்து முன்னுரிமை அளிக்க 'கிராம ஊராட்சி மேம்பாட்டுத் திட்டம்' தயாரிக்கப்படும்.
தமிழ்நாடு ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டக் குழு
தமிழ்நாடு அரசு இதற்காக, 'தமிழ்நாடு ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டக் குழு'வையும் அமைத்துள்ளது. ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை அமைச்சர் இக்குழுவிற்குத் தலைமை தாங்குவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் இத்திட்டம் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களிலும் அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்குவார்.
மாநில அளவிலான வழிகாட்டுதல் குழு
ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டக் குழுவுக்கு கூடுதலாக, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறைச் செயலாளரின் தலைமையில் மாநில அளவிலான வழிகாட்டுதல் குழு ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டும். இந்த குழு திட்டச் செயல்பாட்டைக் கண்காணித்து, அதன் முன்னேற்றத்தை ஆய்வு செய்யும். மாவட்ட ஆட்சியர்கள் 'மாவட்டத் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக' நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என தெரி்விக்கப்பட்டுள்ளது. கிராம சபைகள் பணிகளின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்கும்.
VB-G RAM-G திட்டம்: தேசிய அளவில் பிராந்திய ஊதிய இடைவெளிகளைக் குறைப்பதே நோக்கம்
|VB-G RAM-G அம்சம்
|விவரம்
|ஊதிய நிலைகள்
|அனைத்து 34 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் ஊதியப் பகுதிகளிலும் ஊதிய நிலைகள் உயர்ந்துள்ளன.
|முந்தைய திட்டத்தின் தேசிய சராசரி தினசரி ஊதியம்
|₹298.8
|VB-G RAM G திட்டத்தின் கீழ் தேசிய சராசரி தினசரி ஊதியம்
|₹327.4
|நாளொன்றுக்கான அதிகரிப்பு
|₹28.6
|சராசரி ஒட்டுமொத்த உயர்வு
|10%-க்கும் அதிகம்
|பழைய குறைந்தபட்ச ஊதிய வரம்பு
|₹241
|புதிய குறைந்தபட்ச ஊதிய வரம்பு
|₹300
- வரலாற்று ரீதியாகக் குறைந்த ஊதியம் வழங்கப்பட்ட பிராந்தியங்கள், VB-G RAM-G திட்டத்தில் 15% முதல் 25% வரையிலான மிக அதிக ஊதிய உயர்வைப் பெற்றுள்ளன.
- இப்பகுதிகளில் உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்கம், அசாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகியவை அடங்கும்.
- அருணாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் நாகாலாந்து ஆகியவை சுமார் 24.5% என்ற அதிகபட்ச சதவீத உயர்வைக் பதிவு செய்தன.
- உத்தரகண்ட், திரிபுரா, சத்தீஸ்கர், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களுக்கும் கணிசமான ஊதிய உயர்வை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
மத்திய ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான்
ஊதிய மறுசீரமைப்பின் மூலம், பாரம்பரியமாகக் குறைந்த ஊதியம் பெறும் பகுதிகளுக்கே "மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வு" கிடைப்பதை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் ANI செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார். இது கிராமப்புற வாழ்வாதாரங்களை வலுப்படுத்துவதோடு, வளர்ச்சியையும் துரிதப்படுத்தும்.