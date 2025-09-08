மூளையை திண்ணும் அமீபா - தமிழ்நாடு அரசின் மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : நேக்லேரியா ஃபோவ்லேரி என்ற மூளையை திண்ணும் அமீபா காரணமாக ஏற்படும் அரிதான மூளைகாய்ச்சல் நோய் பிரைமரி அமீபிக்மெனிங்கோ- என்சஃபலிட்டிஸ் (PAM) சமீபத்தில் கேரளத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
1. நோய் ஏற்படுத்தும் நுண்கிருமி : நேக்லேரியா ஃபோவ்லெரி (Naegleria fowleri)
2. பரவும் முறை:
* மாசடைந்து அல்லது தேங்கி நிற்கும் சுத்தமில்லாத நீர் நிலைகளில் குளிக்கும்போது மூளையை திண்ணும் அமீபா நீரில் இருந்தால் மூக்கு வழியாக மூளைக்குச்சென்று தொற்று ஏற்படுத்தும்.
* இந்நோய் மனிதரிடமிருந்து மனிதருக்கு பரவாது
3. அறிகுறிகள்: கடுமையான தலைவலி, காய்ச்சல், வாந்தி, கழுத்துவலி, குழப்பம், வலிப்பு, மயக்கம். மேலும் 95 சதவீதம் உயிர் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.
4. இதனைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், இணை இயக்குநர் மருத்துவம் மற்றும் ஊரகப் நலப்பணிகள், அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள், நீர்வளத்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் உடனடியாக பின்வரும் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை:
* அரசு மற்றும் தனியார் நீச்சல் குளங்களை பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களின்படி நாளொன்றுக்கு இரண்டுமுறை தண்ணீரை வெளியேற்றி சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
* போதுமான அளவு குளோரினேஷன் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். அதிக ஆபத்து உள்ள நீர்நிலைகளில் குளோரின் அளவு 2 ppm-க்கு மேலாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
* குறிப்பாக குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூர் பகுதிகளில் தேங்கி நிற்கும்/மாசுபட்ட அசுத்தமான தண்ணீரை குளிக்க பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று தங்கள் பகுதிகளிலுள்ள மக்களுக்கு இந்த நோயைப்பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் மற்றும் நோய்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக கண்காணிக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
* நடமாடும் மருத்துவகுழுக்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான நோய்தொற்றுகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து செயல்பட தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
மருத்துவம் மற்றும் ஊரகப் நலப்பணிகள் துறை:
* அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவர்களுக்கு பிரைமரி அமீபிக்மெனிங்ஙோ- என்சஃபலிட்டிஸ் (PAM) நோய் பற்றி தகவலை தெரிவிக்கவேண்டும்.
* அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சந்தேகிக்கும் நோயாளிகள் மூளைக்காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளுடன் கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாக மாவட்ட சுகாதார அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
* பிரைமரி அமீபிக்மெனிங்ஙோ-என்சஃபலிட்டிஸ் (PAM) நோய்க்கான படுக்கை வசதிகள் மற்றும் மருந்துகளை தயார்நிலையில் வைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.
உள்ளாட்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை:
* உள்ளூர் நிர்வாகங்கள், குளங்கள், ஏரிகள் போன்ற நீர்நிலைகளைச் சுத்தமாக வைத்திருக்க நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும்.
* உள்ளூர் பகுதிகளில் தேங்கி நிற்கும்/மாசுபட்ட அசுத்தமான தண்ணீரை குளிக்க பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று தங்கள் பகுதிகளிலுள்ள மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும்
* நகராட்சி ஆணையாளர்கள், செயல்அலுவலர்கள் (பேரூராட்சிகள்) மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் தங்கள் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் நீச்சல் குளங்களை பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களின்படி சுத்தமாக வைத்திருக்க நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும்.
* தமிழ்நாடு அரசு, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்தடுப்பு மருத்துத்துறை இயக்குநரக சுற்றறிக்கைப்படி, தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள, சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரால் உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.
* மேற்கண்ட சுகாதார தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பொது மக்கள் கடைபிடிக்க கேட்டுகொள்ளப்படுகின்றனர். பொது மக்கள் இந்நோய் குறித்து பீதியடைய தேவையில்லை என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு அப்டேட்! அமைச்சர் சக்கரபாணி கொடுத்த குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க: மீண்டும் மீண்டும் உழவர்களுக்கு துரோகம் செய்வதா? திமுகவை அட்டாக் செய்த அன்புமணி!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ