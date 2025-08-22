English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கருணை அடிப்படையிலான பணி, விதிமுறை திருத்தம் - அரசாணை வெளியீடு

Tamil Nadu Government : கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன விதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்கள் குறித்த அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 22, 2025, 10:09 AM IST
  • கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம்
  • விதிமுறைகளில் வந்த முக்கிய மாற்றங்கள்
  • அரசாணையை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு

Trending Photos

சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
camera icon6
Arjun Tendulkar
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
camera icon10
Venus Transit
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
EPS மாத ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்
camera icon12
Eps Pension
EPS மாத ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்
கருணை அடிப்படையிலான பணி, விதிமுறை திருத்தம் - அரசாணை வெளியீடு

Tamil Nadu Government : கருணை அடிப்படையில் அரசுப் பணி வழங்கும் விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்களை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள், நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தபடி, 'கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனத்துக்கான தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் விதிகள், 2023' உருவாக்கப்பட்டது. இந்த விதிகளைத் திருத்துமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. மேலும், காலக்கெடு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும், மாநில அளவிலான ஒற்றை முன்னுரிமைப் பட்டியலை (State-wide Seniority List) பராமரிப்பது குறித்துப் பரிந்துரைக்க ஒரு குழுவை அமைக்கவும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.

நீதிமன்ற உத்தரவுகளைப் பின்பற்றாததால், நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு ஒன்றும் தொடரப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்தக் குழு, நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளைப் பின்பற்றி விதிகளில் திருத்தங்கள் செய்ய முடிவு செய்தது. அதன் அடிப்படையில், தற்போது புதிய திருத்தங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

புதிய திருத்தங்களின் முக்கிய அம்சங்கள்:

மாநில அளவிலான ஒற்றை முன்னுரிமைப் பட்டியல்: கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் இனி மாநிலம் முழுவதும் ஒற்றை முன்னுரிமைப் பட்டியலாகப் பராமரிக்கப்படும்.

விண்ணப்பங்கள் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே: இனி விண்ணப்பங்கள் ஆன்லைன் போர்ட்டல் வழியாக மட்டுமே பெறப்படும். துறையின் இணையதளம் அல்லது நேரடி அலுவலகங்களில் கொடுக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் நீக்கப்படுகின்றன.

காலக்கெடு: கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் முடிக்கப்படும் என்று அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திருத்தங்கள், கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன நடைமுறைகளை மேலும் வெளிப்படையானதாகவும், துரிதமாகவும் மாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கருணை அடிப்படையிலான நியமனம் 

அரசுப் பணியில் இருந்த ஒருவர் எதிர்பாராத விதமாக இறந்தால், அவரது குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, அரசு ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. அதன் கீழ், இறந்த அரசு ஊழியரின் குடும்பத்தில் தகுதியான ஒருவருக்கு அரசுப் பணி வழங்கப்படுகிறது. இந்தக் கருணை அடிப்படையிலான பணி, அவர்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது.

யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இறந்த அரசு ஊழியரின் மனைவி அல்லது கணவர், மகன், மகள், தத்து மகன் அல்லது தத்து மகள்.

திருமணம் ஆகாத அரசு ஊழியர் இறந்தால், அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அண்ணன், தம்பி போன்றோருக்கும் பணி வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

பணிக்கான தகுதிகள்:

விண்ணப்பதாரரின் கல்வித் தகுதியின் அடிப்படையில், பெரும்பாலும் குரூப் 'C' அல்லது குரூப் 'D' பிரிவுகளில் உள்ள பணியிடங்கள் வழங்கப்படும். இறந்த ஊழியர் வகித்த அதே பதவியைப் பெற வாய்ப்பில்லை.

குடும்பத்தில் வேறு யாரும் அரசுப் பணியில் இருக்கக்கூடாது என்பது ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை.

புதிய விதிகளின் முக்கிய மாற்றங்கள்:

மாநில அளவிலான பதிவு மூப்புப் பட்டியல்: இதுவரை மாவட்ட வாரியாக பராமரிக்கப்பட்டு வந்த பதிவு மூப்புப் பட்டியல் (Seniority List), இனி மாநில அளவில் ஒரே பட்டியலாகத் தயாரிக்கப்படும். இதனால், அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களுக்கும் நியாயமான வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

பணி நியமனத்திற்கு காலக்கெடு: காலிப் பணியிடங்களின் அடிப்படையில், விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் பணி நியமனம் வழங்கப்படும் வகையில் விதிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த விண்ணப்பங்களுக்கும் விரைவில் தீர்வு காண வழிவகுக்கும்.

நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்கள்: ஏற்கெனவே நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களும் இந்தப் புதிய மாநில அளவிலான பதிவு மூப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு, அதற்கேற்பப் பணி வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் மற்றும் வயது வரம்பு:

அரசு ஊழியர் இறந்த தேதியிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும்.

விண்ணப்பதாரரின் குறைந்தபட்ச வயது 18 ஆக இருக்க வேண்டும்.

பொதுவாக, கணவன்/மனைவிக்கு 50 வயது வரையிலும், மகன்/மகள்/சகோதரருக்கு 40 வயது வரையிலும் வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மாற்றங்கள், கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன நடைமுறையை மேலும் வெளிப்படையானதாகவும், விரைவானதாகவும் மாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! ரூ.6 லட்சம் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கவும்

மேலும் படிக்க | தவெக மாநாட்டில் அதிரடி மாற்றம் செய்த விஜய்! புது பாடல், முக்கிய தீர்மானங்கள் வெளியீடு..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentMercy Based Job AppointmentsTamil Nadu mercy job notificationTamil Nadu government job updatesTamil Nadu mercy job rules change

Trending News