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தமிழ்நாடு முழுவதும் கோயில்களுக்கு அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு! புதிய விதிமுறை அமல்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்துசமய அறநிலையத்துறைக்குட்பட்ட கோயில்களில் புதிய கொடி மரம் அமைப்பதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது அரசு. புதிய விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 26, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:14 PM IST
தமிழ்நாடு முழுவதும் கோயில்களுக்கு அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு! புதிய விதிமுறை அமல்
Image Credit: Tamil Nadu Government Issues New Rules for Temple

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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