/தமிழ்நாடு முழுவதும் கோயில்களுக்கு அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு! புதிய விதிமுறை அமல்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் கோயில்களில் பழுதடைந்த பழைய கொடிமரம் ஆணையர் அனுமதியுடன் அகற்றப்பட்டு, புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்வது வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. மேலும் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள திருக்கோயில்களில் புதிய கொடிமரம் ஆணையர் அனுமதியுடன் பிரதிஷ்டை செய்வது ஆகம விதிகளின்படி வழக்கத்தில் உள்ளது. இது தொடர்பாக சார்நிலை அலுவலர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் அறிவுரைகள் பின்வருமாறு வழங்கப்படுகின்றன.
1. இந்துசமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பட்டியல் சார்ந்த திருக்கோயில்கள் (சட்டப்பிரிவு 46(iii), 46(ii), 46(i)) மற்றும் பட்டியல் சாராத திருக்கோயில்கள் (சட்டப்பிரிவு49(i)) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வரும் அனைத்து திருக்கோயில்களில் புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு ஆணையரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
2. புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு குறைந்தது 15 நாட்களுக்கு முன்பாகவே ஆணையரின் அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
3. புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயிலின் செயல் அலுவலர் / தக்கார்/ அறங்காவலர் / பரம்பரை அறங்காவலர் தீர்மானத்துடன் (தீர்மானம் இயற்றிய தேதியுடன்) ஆணையரின் அனுமதிக்கு முன்மொழிவு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
4. புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்யும் நிகழ்ச்சிக்கு மண்டல ஸ்தபதியின் கருத்துரு, சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயிலின் அர்ச்சகர் கடிதம், முகூர்த்தப் பட்டோலை, வரைபடக்குழு பரிந்துரை, வரைபடத்தில் வரைபடக்குழு கையொப்பமிட்ட நகல், நிர்வாக அனுமதி மற்றும் புதிய கொடிமரத்தின் வண்ணப்புகைப்படம்(A4 size) ஆகியவற்றை இணைக்கப்பட வேண்டும்.
5. ஏற்கனவே இருந்த பழைய கொடிமரத்திற்கு பாலாலயம் செய்யப்பட்டு அகற்றப்பட்ட நிகழ்வு குறித்த ஆணையர் உத்தரவு நகல் மற்றும் மண்டல உதவி, துணை ஆணையர்/சரிபார்ப்பு அலுவலர் மற்றும் குழுவினரின் பதிவேட்டு நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
6. புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்யும் நிகழ்வானது இத்துறைச் சட்ட விதிகளுக்கும், ஆகம் நெறிமுறைகளுக்கும் உட்பட்டு நடைபெற வேண்டும். இந்நிகழ்வு மண்டல உதவி, துணை ஆணையர்/சரிபார்ப்பு அலுவலர் மற்றும் குழுவினர் முன்னிலையிலும், அவர்களது ஆலோசனையின்படியும் நடத்தப்பட வேண்டும். மேலும் மண்டல ஸ்தபதி, துறைப் பொறியாளர், சரக ஆய்வாளர், திருக்கோயில் செயல் அலுவலர்/தக்கார்/அறங்காவலர்/பரம்பரை அறங்காவலர், அர்ச்சகர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் ஆகியோர் உடனிருக்க, பக்தர்கள் முன்பாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
7. திருக்கோயிலுக்கு புதிய கொடிமரம் உபயதாரரால் வழங்கப்பட்டிருப்பின், உபயதாரரின் சம்மதக் கடிதம் இணைக்கப்பட வேண்டும். புதிய கொடிமரம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நபர்/துறை/நிறுவனத்தின் அனுமதி பெற்றதற்கான சான்று இணைக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் உபயதாரரின் விவரத்தை முழுமையாக ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.
8. திருக்கோயிலில் இதுநாள் வரை கொடிமரம் இல்லாமல் முதன் முறையாக பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் நேர்வில், அதற்கு மண்டல மற்றும் மாநில வல்லுநர் குழு தீர்மானம் (Regional & state level expert committee resolution), சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயிலின் அர்ச்சகர் கருத்துரு, ஆகம வல்லுநர் கருத்துரு (சிவாச்சாரியார்/பட்டாசாரியார் கருத்துரு), புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுவதற்கான காரணத்துடன் வ.எண் 3,4 மற்றும் 6-ல் குறிப்பிட்டுள்ளவற்றையும் சேர்த்து முன்மொழிவு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
9. சில திருக்கோயில்களில் வெகு நாட்களுக்கு முன்பாக கொடிமரம் அல்லது கொடிமரம் பீடம் மட்டும் இருந்திருக்கும் பட்சத்தில் அதன் விபரங்களை தவறாது குறிப்பிட்டு முன்மொழிவு அனுப்ப வேண்டும்.
10. புதிய கொடிமரத்தினை பிரதிஷ்டை செய்யும்போது திருக்கோயிலின் அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்கும், பக்தர்களுக்கும் இடையூறு இல்லாத வகையிலும், பணியில் ஈடுபடும் பணியாளர்களுக்குத் தகுந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
11. பழைய கொடிமரத்திலிருந்து கவசங்கள் கழற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தால் அவற்றினை பொருத்துவதற்குரிய அளவில் புதிய கொடிமரம் இருப்பதை சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயிலின் செயல் அலுவலர்/தக்கார்/அறங்காவலர்/ பரம்பரை அறங்காவலர் உறுதி செய்திட வேண்டும்.
12. புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட பிறகு செப்பு/பித்தளை/தங்கம்/தங்கமுலாம்/தங்கமின்முலாம் பூசிய கவசங்களை பொருத்துவதற்கு உரிய துறை அனுமதி பெற்று பொருத்திட வேண்டும்.
13.பழைய கொடிமரத்தின் அடியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட விலையுயர்ந்த இனங்களோடு புதிய விலையுயர்ந்த இனங்கள் ஏதேனும் வைக்கப்படுமாயின் அவற்றையும், சேர்த்து புதிய கொடிமரத்தின் அடியில் வைப்பதையும் அதன் விபரங்களை உரிய பதிவேட்டில் பதிவு செய்வதையும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
14. தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளில் ஆணையர் அனுமதி பெற்ற தேதியில் புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்யும் நிகழ்வு செய்யப்படவில்லையெனில், அர்ச்சகர் கடிதம் மற்றும் முகூர்த்த பட்டோலையுடன் மேற்படி நிகழ்வு நடத்த முடியாததற்கான காரணத்தையும் குறிப்பிட்டு சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயில் செயல் அலுவலர்/ தக்கார்/ அறங்காவலர்/ பரம்பரை அறங்காவலர் வேறொரு தேதிக்கு ஆணையர் அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
15.மேற்படி புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை நிகழ்வுகளின் ஆரம்பம் முதல் பணிகள் முடியும் வரை முழுவதுமாக வீடியோ மற்றும் புகைப்படம் எடுத்து சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயிலின் செயல் அலுவலர்/ தக்கார்/ அறங்காவலர்/ பரம்பரை அறங்காவலர் சான்றுடன் ஆவணமாக்கப்பட்டு திருக்கோயிலில் நிரந்தரமாக பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட வேண்டும்.
16. மண்டல உதவி, துணை ஆணையர்/சரிபார்ப்பு அலுவலர் புதிய கொடிமரம் பிரதிஷ்டை நிகழ்வினை ஆரம்பம் முதல் நிறைவு பெறும் வரை
முழுமையாக கண்காணித்து உரிய பதிவேட்டில் விவரங்களை பதிவு செய்த நகல்களுடனும், சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயிலின் செயல் அலுவலர்/
தக்கார்/அறங்காவலர்/பரம்பரை அறங்காவலர் ஆகியோர் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ படம் குறுந்தகட்டுடனும் ஆணையருக்கு முடிவான அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும். இச்சுற்றறிக்கை பெற்றமைக்கு உடன் ஒப்புதல் அனுப்பவும் இச்சுற்றறிக்கையினை அனைத்து சார்நிலை அலுவலர்களுக்கும் சார்பு செய்யவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது என இந்துசமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.