திருவிழாக்களில் ராட்சத ராட்டினம் - அரசு வெளியிட்ட முக்கிய தகவல்

Tamil Nadu government : கோவில் திருவிழா என்றாலே ராட்சத ராட்டினங்கள் இல்லாமல் இருக்காது. மக்களின் திருவிழா கேளிக்கை கொண்டாட்டங்களின் முக்கிய அம்சமாக இருக்கும் ராட்சத ராட்டினங்கள், கேளிக்கைச் சக்கரங்கள் (Giant/Ferris Wheels) அண்மைக்காலமாக விபத்துகள் சிக்கியதையடுத்து, தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு புதிய தரநிலைப்பட்ட செயல்பாட்டு வழிமுறையை (SOP) வெளியிட்டுள்ளது. இந்த SOP-யானது அரசாணை (நிலை) எண் 409, நாள் 29.09.2025 மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு ;பெருஞ்சக்கரம்/பயணிகள் விசைச் சக்கரம் (Glant/Ferris wheels) இயக்கத்திற்கான தரநிலைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு வழிமுறை (Standard Operating Procedure) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பெருஞ்சக்கரம் / பயணிகள் விசைச் சக்கரம் (Giant/Ferris wheels) என்பது மக்களுக்கு மகிழ்வூட்டும் மிகப்பெரிய கட்டமைப்புகளாகும். இவை கேளிக்கைப் பூங்காக்கள் (Theme Park) போன்ற நிலையான அமைப்புகளில் மட்டுமின்றி, கோவில் திருவிழாக்கள் மற்றும் பொருட்காட்சி போன்ற தற்காலிக அமைப்புகளிலும் இயக்கப்படுகின்றன.
சமீபத்தில் பெருஞ்சக்கரம் உள்ளிட்ட கேளிக்கை இயந்திரங்களில் சில விபத்துத் தகவல்கள் பதிவாகியுள்ளன. எனவே, மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல் தேவையாக உள்ளதை கருத்தில் கொண்டு விபத்துக்களை தடுப்பதற்காக நிலையான அமைப்பு மற்றும் தற்காலிக அமைப்புகளின் பெருஞ்சக்கரம் / கேளிக்கைப் பூங்கா நிர்வாகிகள், சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள், BIS அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களின் கூட்டம் 13.06.2025 அன்று நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் பெறப்பட்ட கருத்துக்களை கருத்தில் கொண்டு பெருஞ்சக்கரம் / பயணிகள் விசைச் சக்கரம் (Giant/Ferris wheels) இயக்கத்திற்கான தரநிலைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு வழிமுறை (Standard Operating Procedure) உருவாக்கப்பட்டு. அரசாணை(நிலை) எண் 409, சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை, நாள் 29.09.2025-இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட தரநிலைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு வழிமுறை முறையாக கடைபிடிப்பதால் பெருஞ்சக்கரம் / பயணிகள் விசைச் சக்கரத்தில் விபத்துக்கள் தடுக்கப்படும். அரசாணை வெளியிடப்பட்ட ஆறு மாதத்திற்குள் தற்போது இயங்கிவரும் கேளிக்கைப் பூங்காக்கள் நிலையான அமைப்புகளில் பெருஞ்சக்கரம் / பயணிகள் விசைச் சக்கரம் இயக்குவதற்கு இந்திய தர நிர்ணய கழகத்தின் தரச்சான்றிதழ் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதில் பெருஞ்சக்கரம் / பயணிகள் விசைச் சக்கரத்தினை இயக்குவதற்கு வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பொருட்காட்சி மற்றும் கோவில் திருவிழாக்கள் போன்ற தற்காலிக அமைப்புகளில் பெருஞ்சக்கரம் / பயணிகள் விசைச் சக்கரத்தினை இயக்குவதற்கு பல்வேறு துறைகளிடமிருந்து பெறப்படும் அனுமதிக்கான நடைமுறை எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. இணையவழி ஒருங்கினைப்பு (Online integration) முறையினை தமிழ்நாடு மின்-ஆளுமை முகமையுடன் இணைந்து செயல்படுத்துமாறு சுற்றுலா துறை இயக்குநருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய மாற்றங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள்:
1. நிலையான அமைப்புகளுக்கான கட்டாயம் (Theme Parks): கேளி்க்கைப் பூங்காக்கள் போன்ற நிலையான இடங்களில் பெருஞ்சக்கரங்களை இயக்குபவர்கள், அரசாணை வெளியிடப்பட்டதில் இருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் (அதாவது 29.03.2026-க்குள்) கீழ்க்கண்டவற்றைச் செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தாங்கள் இயக்கும் சக்கரங்களுக்கு இந்திய தர நிர்ணயக் கழகத்தின் (BIS) தரச் சான்றிதழை கட்டாயம் பெற்றிருக்க வேண்டும். புதிய SOP-யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டி நெறிமுறைகளைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும்.
2. தற்காலிக அமைப்புகளுக்கான நடைமுறை (திருவிழாக்கள், பொருட்காட்சிகள்): கோவில் திருவிழாக்கள் மற்றும் பொருட்காட்சிகள் போன்ற தற்காலிக அமைப்புகளில் கேளிக்கைச் சக்கரங்களை இயக்குவதற்கு, பல்வேறு துறைகளிடமிருந்து அனுமதி பெற வேண்டிய நடைமுறை எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமதி நடைமுறைகளை இணையவழி ஒருங்கினைப்பு (Online Integration) முறையில் செயல்படுத்துமாறு சுற்றுலாத் துறை இயக்குநருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, தமிழ்நாடு மின்-ஆளுமை முகமையுடன் இணைந்து இம்முறை செயல்படுத்தப்படும்.
