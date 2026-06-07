/இனி ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவு... என்னென்ன ஆவணங்களை பதிவு செய்வது? எப்படி செய்வது?

Registration Department : கடந்த மார்ச் மாதம், பதிவுத்துறையில் 'வருகை இல்லா ஆவணப் பதிவு' (Anywhere Registration) திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் தற்போது பதிவுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
பத்திரப் பதிவுத்துறையில் இணையவழியில் 'வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு' கட்டாயாமாக்கல் தொடர்பான அறிவிப்பு, ஆவணப்பதிவு நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்த, பொதுமக்கள் தாங்களே நேரடியாக இணையவழியே ஆவணப்பதிவு முறையினை பதிவுத்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தற்போதைய நிலையில், ஒருவர் பத்திரப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால், சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்று, வில்லைகளை பெற்று, அதற்குரிய நாள், நேரத்தில் சென்றுதான் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
ஒருவேளை அவர் வெளியூர்காரர் என்றால் இதற்காக அதிக நேரத்தையும், பணத்தையும் செலவிட வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே, ஆவணங்களை பதிவு செய்ய விரும்புவோருக்கு ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்யலாம், நேரம் மற்றும் பணம் மிச்சமாகும். வழிமுறையும் எளிதாகவே உள்ளது.
வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு முறையின் மூலம் பொதுமக்கள் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமல் எங்கிருந்தும் எப்போது வேண்டுமானாலும், அதாவது எந்த நாள், எந்த கிழமை வேண்டுமானாலும் (24x7x365) இணையதளத்தின் மூலம் இணையவழி தங்களது ஆவணங்களை பதிவு செய்து கொள்ள முடியும்.
'வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு' நடைமுறை விரைவில் கட்டாயமாக்கப்பட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை கருத்தில் கொண்டு சில நெறிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவை:
|விபரம் எண்கள்
|தொடர்பு அலுவலர் பெயர் (TCS)
|எண்
|வன்பொருள்(Hardware)
|
முகமது யூனுஸ்
அருண்குமார்
|
7397574067
9940446694
|மென்பொருள்(Software)
|
சீனிவாஸ் கணேஸ்
டில்லி பாபு
|
6369798973
8525805957