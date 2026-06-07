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இனி ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவு... என்னென்ன ஆவணங்களை பதிவு செய்வது? எப்படி செய்வது?

Registration Department : 'வருகை இல்லா ஆவணப்பதிவு' கட்டாயாமாக்கல் தொடர்பான அறிவிப்பை பதிவுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் வழிமுறைகள், பொதுமக்கள், கட்டுமான நிறுவனங்கள், வங்கிகள், வழக்கறிஞர்கள், ஆவண எழுத்தர்களுக்கான நெறிமுறைகளை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 07, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:12 PM IST
இனி ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவு... என்னென்ன ஆவணங்களை பதிவு செய்வது? எப்படி செய்வது?
Image Credit: Image Credit : Registration Document | Representation Image

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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