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பீர், குவாட்டர் எல்லாம் இனி இவர்கள் வாங்க முடியாது - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு

TASMAC latest update : டாஸ்மாக் கடைகளில் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுகு கட்டாயம் பீர், குவாட்டர் விற்பனை செய்யக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:45 AM IST
பீர், குவாட்டர் எல்லாம் இனி இவர்கள் வாங்க முடியாது - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு
Image Credit: TASMAC latest update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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