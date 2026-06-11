/பீர், குவாட்டர் எல்லாம் இனி இவர்கள் வாங்க முடியாது - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு

TASMAC latest update : தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் கடைகளில் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு பீர், குவாட்டர் விற்பனை செய்யக்கூடாது என்ற விதிமுறை அமலில் இருக்கிறது. ஆனால், இந்த விதிமுறைகளை முறையாக பலரும் கடைபிடிப்பதில்லை. இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு அரசு இந்த விதிமுறைகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்குமாறு டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு கடுமையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. மாநிலத்தில் போதைக் கலாச்சாரம் பெருகிவிட்டத்தை கருத்தில் கொண்டும், இதில் பெரும்பாலும் இளம் தலைமுறையினரே இருப்பதுவும், குறிப்பாக பள்ளிச் சிறுவர்களே போதை பொருட்களுக்கு அடிமையாக இருப்பது மிகப்பெரிய கவலைக்குரிய விஷயமாக மாறியுள்ளது.
இது மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கை நேரடியாக பாதிக்கும் விஷயமாக உருவெடுத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் மாநிலத்தில் பல பகுதிகளில் நடைபெறும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் சீண்டல், அடிதடி என அனைத்துக்கும் கஞ்சா, மது உள்ளிட்ட போதை வஸ்துகளே அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது. இளம் தலைமுறை இதற்கு அடிமையாகிவிட்டதுடன், அவர்களால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களும் அதிகரித்துள்ளது. மேலும், பெற்றோர்களும் இந்த விஷயங்களில் இருந்து தங்களின் குழந்தைகளை எப்படி மீட்டெடுப்பது என தெரியாமல் இருக்கின்றனர். இவையெல்லாம் கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு, போதைப் பொருட்களை முழுமையாக ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து அண்மையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், இளம் தலைமுறையை பாதிக்கும் போதை வஸ்துகளை முழுமையாக ஒழிக்கப்படும் என கூறியுள்ளார். அதன் தொடர்ச்சியாக டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மது கட்டாயம் விற்பனை செய்யக்கூடாது என உத்தரவை கடுமையாக கடைபிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வயது சார்ந்த சந்தேகம் இருந்தால் வயதை தெரிவிக்கும் ஏதேனும் ஆவணம் ஒன்றை கேட்கலாம் என்றும் டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு அரசு அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளது.
டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ;
தமிழ்நாடு அரசு, முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில், மாநிலம் முழுவதும் போதைப்பொருள் இல்லாத, ஆரோக்கியமான மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வு மிக்க சூழலை உருவாக்க உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்த நோக்கத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லும் வகையில், தமிழ்நாடு மதுபான (உரிமம் மற்றும் அனுமதி) விதிகள். 1981-ன் கீழ் உரிமம் பெற்ற அனைத்து FL2 மற்றும் FL3 வளாகங்களிலும் பின்வரும் அறிவுறுத்தல்கள் கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
21 வயதிற்குக் குறைவான எந்த நபருக்கும் மதுபானம் விற்கப்படவோ, வழங்கப்படவோ, விநியோகிக்கப்படவோ அல்லது பரிமாறப்படவோ கூடாது. ஒருவரின் வயது குறித்து சந்தேகம் இருப்பின், மதுபானம் வழங்குவதற்கு முன் அவரின் வயதிற்கான செல்லுபடியாகும் ஆவணச் சான்றுகள் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.
அனைத்து FL2 உரிமம் பெற்ற கிளப்புகளும் தங்களது பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு உறுப்பினர் அடையாள அட்டைகளை வழங்க வேண்டும். நடைமுறையில் உள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் உரிம நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு. பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களது தகுதியுடைய விருந்தினர்களுக்கு மட்டுமே மதுபானம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
FL2 மற்றும் FL3 பார்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு நேரங்கள் எந்தவித விலகலும் இன்றி கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும்.
FL2 உரிமம் பெற்ற கிளப்புகளில், பார் செயல்பாடு அனுமதிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். கிளப் நிர்வாகங்கள், கிளப் நிறுவப்பட்ட நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப பிற பொழுதுபோக்கு. கலாச்சார, விளையாட்டு மற்றும் சமூகச் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து மற்றும் பயனுள்ளதாக நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மேற்கண்ட அறிவுறுத்தல்களை அனைத்து உரிமதாரர்களும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டம், 1937, அதன் கீழ் இயற்றப்பட்ட விதிமுறைகள் அல்லது உரிம நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றின் ஏதேனும் மீறல்கள் மிகவும் தீவிரமாகக் கருதப்பட்டு. சம்பந்தப்பட்ட சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.