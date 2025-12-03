English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குழந்தை தொழிலாளர் : ரூ.50,000 அபராதம், 2 வருடம் சிறை - அரசு கடும் எச்சரிக்கை

குழந்தை தொழிலாளர் : ரூ.50,000 அபராதம், 2 வருடம் சிறை - அரசு கடும் எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : குழந்தை தொழிலாளர்களை பணிக்கு அமர்த்துபவர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் மற்றும் 2 வருடம் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 3, 2025, 01:01 PM IST
  • குழந்தை தொழிலாளர்கள் சட்டம்
  • அரசு கொடுத்த கடும் எச்சரிக்கை
  • 50 ஆயிரம் அபராதம், 2 ஆண்டு வரை சிறை

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?
6 நாட்களே.. தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன்
camera icon12
Mars Transit
6 நாட்களே.. தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன்
கேகேடி லோன் பெற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டாப் அப் லோன் பெறலாம்
camera icon14
KKT loan
கேகேடி லோன் பெற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டாப் அப் லோன் பெறலாம்
IND vs SA 2nd ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் இதுதான்.. CSK சிங்கக்குட்டிக்கு இடம் இருக்கா?
camera icon6
India vs South Africa
IND vs SA 2nd ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் இதுதான்.. CSK சிங்கக்குட்டிக்கு இடம் இருக்கா?
குழந்தை தொழிலாளர் : ரூ.50,000 அபராதம், 2 வருடம் சிறை - அரசு கடும் எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : டிசம்பர் 2 சர்வதேச அடிமைத்தன ஒழிப்பு நாளை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை வெளியாகியுள்ளது. குழந்தை தொழிலாளர்களை பணிக்கு அமர்த்துபவர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் மற்றும் அதிகபட்சம் 2 வருடம் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளது. இதுதொடர்பான கலந்தாய்வுக்கூட்டம் ஈரோடு, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் கலந்தாலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

குழந்தைத் தொழிலாளர் தடுப்பு ஆலோசனை

இது தொடர்பாக தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு அரசின் கொள்கை முடிவின்படி தமிழ்நாட்டினை குழந்தைத் தொழிலாளர் இல்லாத மாநிலமாக டிசம்பர் 2025-க்குள் அறிவித்திட ஏதுவாக தென்காசி மாவட்டத்தினை டிசம்பர் 2025-க்குள் குழந்தைத் தொழிலாளர் இல்லாத மாவட்டமாக உருவாக்கிடவும், குழந்தைத் தொழிலாளர் இல்லாத மாநிலம் 2025 என்ற இலக்கினை எய்திட தென்காசி மாவட்டத்தில் ஜூலை 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 முடிய தொடர்ச்சியாக கலந்தாலோசனைக் கூட்டம் நடத்தபட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தென்காசி, சங்கரன்கோவில், ஆலங்குளம், கடையநல்லூர், புளியங்குடி, சுரண்டை, திருவேங்கடம், பாவூர்சத்திரம் ஆகிய பகுதிகளில் குழந்தை மற்றும் வளரிளம் பருவத் தொழிலாளர் (தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 1986-ன் கீழ் குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை அகற்றுதல் தொடர்பாக தொழிலாளர் துறை, பள்ளிக் கல்வித்துறை, காவல் துறை, மாவட்ட குழந்தைப் பாதுகாப்பு அலகு மற்றும் மாவட்ட தடுப்புப் படையினருடன் இணைந்து குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை அகற்றுதல் தொடர்பாக இந்த கூட்டாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் எச்சரிக்கை

இந்த கூட்டாய்வின்போது, செங்கோட்டை பகுதிகளில் 18 வயதிற்குட்பட்ட வளரிளம் பருவத்தினரை தொழிலாளர் துறையின் அனுமதியின்றி அபாயகரமற்ற தொழில்களில் பணிக்கமர்த்தியவர்கள் மீது குழந்தை மற்றும் வளரிளம் பருவத் தொழிலாளர்கள் (தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 1986-ன் கீழ் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், குழந்தை மற்றும் வளரிளம் பருவத் தொழிலாளர் (தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 1986-ன் படி 14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளை எந்தவொரு பணியிலும், 18 வயதிற்குட்பட்ட வளரிளம் பருவத்தினரை அபாயகரமான தொழில்களிலும் பணியமர்த்தக் கூடாது. அவ்வாறு பணியமர்த்தும் நேர்வில் பணிக்கு அமர்த்திய வேலையளிப்பவருக்கு ரூ.50,000/- வரை அபராதமும், 6 மாதங்கள் முதல் 2 வருட சிறைத் தண்டனையும் விதிக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எச்சரித்துள்ளார்.

ஈரோட்டில் பயிற்சி

டிசம்பர் 2 சர்வதேச அடிமைத்தன ஒழிப்பு நாளையொட்டி தொழிலாளர் துறை சார்பில் மனித கடத்தல் மற்றும் கொத்தடிமை தொழில் முறை ஒழிப்பு குறித்த மாவட்ட அளவிலான பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தொடங்கி வைத்தார். ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் தொழிலாளர் துறையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த பயிற்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் கலந்து கொண்டு பேசும்போது, கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை (ஒழிப்பு) சட்டம் 1976 ன் படி கொத்தடிமை தொழில் முறை என்பது கட்டாய உழைப்பின் ஒருவகையாகும் இந்தியாவில் பலவீனமான சமூகங்களை பொருளாதார ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் சுரண்டும் கொத்தடிமை தொழில் முறையினை தடுப்பதற்காகவே இச்சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது என்றார்.

இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு 23-ன்படி மனிதர்களின் உழைப்பினை சுரண்டுவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது என கூறிய மாவட்ட ஆட்சியர், மனிதர்களை உழைப்பிற்காகவும், பாலியல் தொழிலுக்காகவும்,உடல் உறுப்புகளுக்காகவும் கடத்தப்படுவதை தடுக்கும் விதமாக இத்தகு தினத்தினை அனுசரித்து வருகின்றோம் என பேசினார். எனவே வருவாய்த்துறை, காவல்துறை, தொழிலாளர் துறை உள்ளிட்ட அனைத்து அரசுத்துறைகளுடன் தன்னார்வ அமைப்புகள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து செயலாற்றி கொத்தடிமை தொழில் முறை இல்லாத மாவட்டமாக உருவாக்கிட வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டார்.

மேலும் படிக்க | கனமழை காரணமாக 7 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு!

மேலும் படிக்க | வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம், பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள்

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு : இன்றே கடைசி! 3 முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentChild LabourersWarningfine imprisonmentTN labour department

Trending News