ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government : ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 10, 2026, 04:22 PM IST
Tamil Nadu Government : ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்புகள் கொடுத்துள்ளது. முன்னாள் படைவீரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கு சார்ந்தோர் சான்று வாங்குவது தொடர்பாகவும், ஓய்வூதியதாரர் குறைத்தீர் கூட்டம் நடைபெறுவது தொடர்பாகவும் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

தென்காசி

2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டில் மேற்படிப்புகளுக்கு முன்னாள் படைவீரர்களின் சிறார் என்ற அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டில் கல்லூரிகளில் சேர முன்னாள் படைவீரர்களின் சிறார்களுக்கு ஆண்டுதோறும் சார்ந்தோர் சான்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தென்காசி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த முன்னாள் படைவீரர்களின் சிறார்களுக்கு சார்ந்தோர் சான்று பெறுவதற்கு e-gov-இல் முன்னாள் படைவீரர்களின் விவரத்தினை Validation செய்திருக்க வேண்டும். மேலும், படைவிலகல் சான்று, அடையாள அட்டை, மதிப்பெண் பட்டியல், ஆதார் அட்டை மற்றும் சாதி சான்று ஆகிய ஆவணங்களுடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட முன்னாள் படைவீரர் நல அலுவலகத்தை அலுவலக வேலை நாட்களில் அணுகி பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கமல் கிஷோர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

நாகப்பட்டினம்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த முன்னாள் படைவீரர்களின் சிறார்களுக்கு 2026-27 ஆம் ஆண்டில், முதலாம் ஆண்டு கல்லூரி படிப்பில் சேர்வதற்கான சார்ந்தோர் சான்று மாவட்ட முன்னாள் படைவீரர் நல அலுவலகம் மூலம் வழங்கப்படவுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ்தகவல். நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த முன்னாள் படைவீரர்களின் சிறார்களுக்கு 2026-27 ஆம் ஆண்டில், முதலாம் ஆண்டு கல்லூரி படிப்பில் சேர்வதற்கான சார்ந்தோர் சான்று மாவட்ட முன்னாள் படைவீரர் நல அலுவலகம் மூலம் வழங்கப்படவுள்ளது. முன்னாள் படைவீரர்கள் https://exwel.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் சார்ந்தோர் சான்று பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் படிவம் ஆகியவற்றினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 

பூர்த்தி செய்த படிவத்துடன், ஓய்வூதிய ஆணை நகல், படைவிலகல் சான்றில் மாணவர் / மாணவி பெயர் இல்லாத நிலையில் அதற்கான Part II Order நகல், மாணவர் / மாணவி ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் மற்றும் சான்று கோரும் மாணாக்கர்களுடன் இவ்வலுவலகத்திற்கு நேரில் வருமாறும், அவ்வாறு நேரில் வர இயலாதவர்கள் மேற்கண்ட ஆவணங்களை exwelngp@tn.gov.in என்ற அலுவலக மின்னஞ்சல் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. முகவரிக்கு அனுப்பி வைத்திடுமாறும், மேலும், விவரங்கள் அறிய நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இயங்கி வரும் முன்னாள் படைவீரர் நல உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தினை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி மூலமாகவோ (04365-299765) தொடர்பு கொள்ளலாம் 61608 நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக முதன்மை கூட்ட அரங்கில் 12.06.2026 அன்று ஓய்வூதியர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது ஓய்வூதியர்கள் தங்களின் குறை தொடர்பான மனுக்களை அனுப்பிவைக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ் அவர்கள் தகவல். நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ப.ஆகாஷ் அவர்கள் தலைமையில் நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக முதன்மை கூட்ட அரங்கில் 12.06.2026 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு ஓய்வூதியர் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் திருச்சி, கருவூல கணக்குத் துறை மண்டல இணை இயக்குநர் அவர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளார்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மாநில அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரிந்து, ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியர்கள், இதுவரை தங்களது ஓய்வூதிய பலன்கள் கிடைக்காதவர்கள் மட்டும் தங்களது குறை தொடர்பான மனுக்களை இரட்டை பிரதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்கு) மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் நாகப்பட்டினம் 611 003 என்ற முகவரிக்கு தெளிவான கையெழுத்திலோ அல்லது தட்டச்சு செய்தோ 1.பெயர், பதவி மற்றும் முகவரி 2.ஓய்வு பெறும் போது பணிபுரிந்த அலுவலகம் 3.ஓய்வு பெற்ற நாள் மற்றும் ஆண்டு 4.ஓய்வூதியம் தொடர்பான குறைகள் விபரம் 5.குறைகள் எந்த அலுவலகம்/அலுவலரிடத்தில் நிலுவை 6.ஓய்வூதிய கொடுப்பாணை எண் 7.மனுதாரரின் தொலைபேசி எண் ஆகிய விவரங்களுடன் அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 

ஓய்வூதியர்கள் தங்களின் குறை தொடர்பான மனுக்களை 25.05.2026-க்குள் அனுப்பி வைக்கவேண்டும். ஏற்கனவே மனு செய்து நிலுவையில் உள்ளவர்கள், இவ்வலுவலக கடித எண்ணை குறித்து அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும் மின்சாரவாரியம், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் மற்றும் நூற்பாலையில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியர்கள், தங்களது விண்ணப்பங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பாமல், தொடர்புடைய உயர் மாவட்ட ஆட்சித் தெரிவித்துள்ளார். தலைவர் அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

