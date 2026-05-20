/டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மாதம் ரூ.25000 சம்பளம்.. கூட்டுறவு வங்கியில் வேலை

TN Government Job News: தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. காஞ்சிபுரம், ஈரோடு, தஞ்சாவூர், மதுரை, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Tamil Nadu Cooperative Bank Job: தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. தமிழக அரசு வேலைக்காக பல லட்சம் பேர் காத்திருக்கின்றனர். நிரந்தர வேலை, கைநிறைய சம்பளம் போன்ற காரணங்களுக்காக தமிழக அரசின் வேலைக்கக பலரும் முயற்சித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்களுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
தமிழக அரசின் கூட்டுறவுத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கி உள்ளது. கூட்டுறவு வங்கியில் அவ்வப்போது காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும். அந்த வகையில், தற்போது கூட்டுறவு வங்கியில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. கூட்டுறவு வங்கியில் கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் (Cooperative Intern) பணியிடங்களை நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 5 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர், மதுரை, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கியில் கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கல்வித்தகுதி: கூட்டுறவு வங்கியில் கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பப்படுபவர்கள் MBA or Equivalent In Marketing Managmenet/ Cooperative Management/ Agri Business Management/ Rural Developement Management ஆகிய படிப்பினை முடித்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கணினி பயன்படுத்த தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
வயது விவரம்: கூட்டுறவு வங்கியில் கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பப்படுபவர்கள் குறைந்தது 21 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: இந்த பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரையிலான மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஆட்கள் நிரப்பப்படும். கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் பணிக்கு ஒருவருட ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. உங்கள் பணிக்கு சிறப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் பணி நீட்டிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாத சம்பளம்: கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.25000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவு வங்கியில் கூட்டுறவு பயிற்சியாளர் பணிக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க மே 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் www.acstitnsc.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் தாரளமாக விண்ணப்பிக்கலாம். டிகிரி முடித்துவிட்டு, வீட்டில் இருப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|துறையின் பெயர்
|கூட்டுறவுத்துறை
|நிறுவனப் பெயர்
|தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கி
|பதவியின் பெயர்
|கூட்டுறவு பயிற்சியாளர்
|பணியிடம்
|ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர், மதுரை, நீலகிரி
|காலிப் பணியிடங்கள்
|5
|மாத சம்பளம்
|ரூ.25000
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|மே 30
