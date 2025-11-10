+2 படித்தாலே போதும்.. உள்ளூரிலேயே அரசு வேலை.. தேர்வு கூட இல்ல!

Madurai Government Job Recruitment: தமிழக அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்களும் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது மதுரை மாவட்டத்தில் குழந்தை நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
பணி விவரம்
மதுரை மாவட்டத்தில் குழந்தை நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின் கீழ் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் மற்றும் ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கும் குழந்தை உதவி மையங்களுக்கு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இங்கு மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் வழக்கு பணியாளர்கள் பணியிடங்கள் நிரப்பபடுகிறது. அதன்படி, குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு 6 இடங்களும், வழக்கு பணியாள்ர பணிக்கு 6 இடங்களும் என மொத்தம் 12 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
கல்வித் தகுதி
மதுரையில் உள்ள குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூக பணி/கணிணி அறிவியல்/தகவல் தொழில்நுட்பம்/சமூக சார்ந்த சமூகவியல், சமூக அறிவியல் ஆகியவற்றில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கணிணியில் திறகை வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். அவசர உதவி யைமத்தில் பணி புரிந்தவர்கள் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். உள்ளூர் மொழில் நன்றாக பேச தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும். அவசர உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வயது விவரம்
குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் வழக்கு பணியாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 42 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அவசர உதவி மையத்தில் ஏற்கனவே பணிபுரிந்தவராக இருந்தால் 52 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களும் 42 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
மாத சம்பளம்
குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,000 வழங்கப்படும். குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.20,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிபந்தனைகள்
மேற்கண்ட இரண்டு பணியிடங்களும் முற்றிலும் தற்காலிகமானது. மேற்கண்ட பணியிடத்திற்க பணியமர்த்தப்படும் பணியாளர் நிர்வாக காரணங்களுக்காக எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி, பணிநீக்கம் செய்த நிர்வாகத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. பணிநீக்கம் செய்யப்படும் பட்சத்தில் அப்பணிக்கான எவ்வித உரிமை கோரலையும் பணியாளர் கொண்டிருக்க மாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணியடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் மதுரை மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பித்து தபால் மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம். அல்லது நேரிலும் சென்று விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பிக்கலாம். விண்ணப்ப படிவத்துடன், ஆதார், பான், இருப்பிட சான்று, கல்வித்தகுதி, அனுபவ சான்று நகலை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க நவம்பர் 12ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். அதற்குள் இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர்,
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு,
3வது தளம், கூடுதல் கட்டிடம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,
மதுரை - 625 020.
