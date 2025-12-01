மாதம் ரூ.30,000 ஊதியம்! 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Tiruppur Government Jobs: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாக சுகாதாரத்துறையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சுகாதாரத்துறையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணி குறித்த விவரம்
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தேசிய சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலகத்தின் கீழ் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம், ஆயுஷ் மருத்துவ அதிகாரி, உதவியாளர் (யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம்), மருந்து வழங்குபவர் (சித்தா), சிகிச்சை உதவியாளர், சிகிச்சை உதவியாளர், ஆடியோலஜிஸ்ட், ஆடியோமெட்ரிக் உதவியாளர், பசியோதெரபிஸ்ட், டேட்டா மேனேஜர், பல் மருத்துவ உதவியாளர், மருத்துவமனை ஊழியர் என மொத்தம் 19 காலிப் பணியிடக்ள் நிரப்பப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதி
இதில் மருத்துவமனை பணியாளர் மற்றும் உதவியாளர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தாலே போதும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், பல் மருத்துவ உதவியாளர் பணிக்கு 10 ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதும், அனுபவம் பெற்றிருப்பதும் அவசியம். இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், டேட்டா மேனேஜர் பணிக்கு இதற்கான பிரிவில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும். மேலும், ஓராண்டு அனுபவம் வாய்ந்ததவராக இருக்க வேண்டும். பிசியோதெரபிஸ்ட் பணிக்கு சம்பந்தப்பட்ட படிப்பில் பட்டப்படிப்பு முடித்து, இரண்டு வருடம் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஆடியோமெட்ரிக் உதவியாளர் பணிக்கு டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். ஆடியோலஜிஸ்ட் பணிக்கு இளங்கலை பட்டப்படிப்பு அல்லது 12ஆம் வகுப்பு படித்திருக்க வேண்டும். சிகிச்சை உதவியாளர் பணிக்கு நர்சிங் தெரபிஸ்ட் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். மருந்து வழங்குநர் பணிக்கு பார்மசி படித்திருக்க வேண்டும்.
நிபந்தனைகள்
மேற்கண்ட அனைத்து பணிகளும் முற்றிலும் தற்காலிகமானது என்றும் எந்த ஒரு காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட மாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பணியில் சேருவதற்கான சுயவிருப்ப ஒப்புதல் கடிதம் அளிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாத சம்பளம்
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். குறிப்பாக, மருத்துவ ஊழியர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.13,800, பல் மருத்துவ உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.20,000, டேட்டா மேனேஜர் பணிக்கு ரூ.13,000, பிசியோதெரபிஸ்ட் பணிக்கு ரூ.23,000, ஆடியோமெட்ரிக் உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.17,250, ஆடியோலஜிஸ்ட் பணிக்கு ரூ.23,000, சிகிச்சை உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.13,000, மருத்துவ வழங்குபவர் பணிக்கு ரூ.15,000, உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.10,000, ஆயுஷ் மருத்துவ அதிகாரி பணிக்கு ரூ.30,000, ஆலோசகர் பணிக்கு ரூ.40000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு tiruppur.nic.in என்ற இணையதள வாயிலாக விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, விண்ணப்ப படிவத்துடன் இப்பணிகளுக்கான அனைத்து சான்றிதழ்களின் சுயசான்றொப்பம் செய்யப்பட்ட நகல்களை இணைத்து மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், திருப்பூர் அலுவலகத்தில் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அனுப்ப வேண்டும்.
நிர்வாக செயலாளர்/மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், மாவட்ட நலச்சங்கம், 147 - பூலுவபட்டி பிரிவு, நெருப்பெரிச்சல் சாலை, திருப்பூர் 641 602 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 0421 2478503 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
