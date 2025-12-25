English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. மாதம் ரூ.48,000 சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. மாதம் ரூ.48,000 சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Job: இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:32 AM IST
  • தமிழக அரசு வேலை
  • 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. மாதம் ரூ.48,000 சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu Government Chennai Temple Jobs: தமிழகத்தில் பெரும்பாலான கோயில்கள் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன.  அங்குள்ள காலிப் பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது.  அந்த வகையில், சென்னையில் உள்ள ஆதிவ்யாதிஹர ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பணி குறித்த விவரம்

சென்னையில் நங்கநல்லூர் பகுதியில் ஆதிவ்யாதிஹர ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த கோயிலில் தட்டச்சர், பிளம்பர், அலுவலக உதவியாளர், மின் பணியாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 4 பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பப்படுகிறது. 

தட்டச்சர் பணி

இதில் தட்டச்சர் பணிக்கு கல்வித்தகுதி என்பது 10ஆம் வகுப்புல் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், தட்டச்சில் அரசு தொழில்நுட்ப தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் முதுநிலை அல்லது தமிழில் முதுநிலை மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இளநிலை அல்லலது ஆங்கிலத்தில் இளநிலை அல்லது ஆங்கிலத்தில் முதுநிலை மற்றும் தமிழில் இளநிலை படித்திருக்க வேண்டும். மேலும், கணினி பயன்பாடு மற்றும் அலுவலகத் தானியக்கத்தில் சான்றிதழ் அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட் இணையான தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தட்டச்சர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.15,300 முதல் ரூ.48,700 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிளம்பர் பணி

ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் பிளம்பர் பணிக்கு பிளம்பர் பாடப் பிரிவில் அரசு/அரசு அங்கீகாரம்  பெற்ற நிறுவனம் வழங்கிய தொழிற் பயிற்சி நிறுவனச் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மாத சம்பளமாக ரூ.12,600 முதல் ரூ.39,900 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அலுவலக உதவியாளர்

ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் அலுவலக உதவியாளர் 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட் அதற்கு இணையான தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.12,600 முதல் ரூ.39,900 வரை வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மின் பணியாளர்

ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் மின் பணியாளர் பணிக்கு அரசு/அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடம் மின்சார வாரிய தொழில்துறை பயிற்சி பயின்றதற்கான சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். மேலும், மின்சார உரிம வாரியத்தால் வழங்கப்பட்ட பி சான்றிதழ் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேற்கண்ட அனைத்து பணிகளுக்கும் வயது வரம்பானது 01.07.2025 அன்று 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும், 45 வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். கல்வித்தகுதி மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.  இந்த பணிக்கு  தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்ப படிவத்தில் உள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விண்ணப்ப படிவத்தை திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் அலுவலக நேரத்தில் நேரில் வந்து, பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  விண்ணப்ப படிவத்தை ஜனவரி 20ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

