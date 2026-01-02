மாதம் ரூ.58,000 சம்பளம்! தமிழ் தெரிந்தால் அரசு வேலை.. சூப்பர் வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government Chennai Temple Jobs: இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் பெரும்பாலான கோயில்கள் உள்ளன. இந்த கோயில்களின் காலிப் பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது சென்னையில் உள்ள தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணி குறித்த விவரம்
சென்னையில் திருவொற்றியூர் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில் 10 காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, உதவி சுயம்பாகம், வேதபாராயணம், அலுவலக உதவியாளர், வசூல் எழுத்தர் ஆகிய பணிகளுக்கு தலா ஒரு இடங்களும், இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு 2 இடங்களும், காவலர் பணிக்கு 4 இடங்களும் என மொத்தம் 10 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இதில், இளநிலை உதவியாளர், வசூல் எழுத்தர் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்சச் பெற்றிருக்க வேண்டும். அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு இணையான அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். காவலர் பணிக்கு தமிழ் மொழியில் எழுதவும், படிக்கவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
வேதபாராயணம் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். யாதொரு சமய நிறுவனங்களால் அல்லது அரசு நிறுவனங்களால் அல்லது ஏனைய யாதொரு நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் ஆகமப்பள்ளி அல்லது வேதபாடசாலையில் தொடர்புடைய துறையில் குறைந்தபட்சம் மூன்றாண்டு படிப்பினை மேற்கொண்டதற்கான சான்றிதழைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
உதவிய சுயம்பாகம் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். கோயில்களின் பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்பட நெய்வேத்தியம் மற்றும் பிரசாதம் தயாரிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
வயது விவரம்
விண்ணப்பதாரர் 01.07.2025 அன்று 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும், 45 வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாத சம்பளம்
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, உதவி சுயம்பாகம் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.10,000 முதல் ரூ.31,500, வேதபாராயணம் பணிக்கு ரூ.15,700 முதல் ரூ.50,000, காவலர் பணிக்கு ரூ.15900 முதல் ரூ.50,400, அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.15900 முதல் ரூ.50,400, வசூல் எழுத்தர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,500 முதல் ரூ.58,600, இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.18500 முதல் ரூ.58,600 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க tnhrce.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடுன் கல்விச் சான்றிதழை நகலை சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும். உதவி ஆணையர்/ செயல் அலுவலர், தியாகராஜசுவாமி கோயில், திருவொற்றியூர், சென்னை - 19 என்ற முகவரிக்கு ஜனவரி 30ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பணியிட விவரங்களுக்கான கல்வித்தகுதி, வயது வரம்பு, நிபந்தனைகள் மற்றும் இதர விவரங்களை அலுவலக வேலை நேரங்களில் நேரில் கேட்டுக தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: நெருங்கும் தேர்தல்! வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்? முழு விவரம்!
மேலும் படிக்க: பொங்கல் பரிசு 2026: தமிழக அரசு பணம் கொடுக்குமா? - நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ