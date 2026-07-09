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அரியலூர்: 8ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.60,000 சம்பளத்தில் வேலை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Ariyalur District Government Job: அரியலூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில்  வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் கூட விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 09, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:14 AM IST
அரியலூர்: 8ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.60,000 சம்பளத்தில் வேலை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Ariyalur District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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