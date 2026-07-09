/அரியலூர்: 8ம் வகுப்பு படித்தவரா? மாதம் ரூ.60,000 சம்பளத்தில் வேலை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Ariyalur District News: தமிழக அரசு மாவட்ட ரீதியாக பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. தமிழக அரசு வேலைக்காக பல லட்சம் இளைஞர்கள் காத்திருக்கின்றனர். எனவே, மாவட்ட வாரியாக காலிப் பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், அரியலூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அரியலூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, இதற்கு தகுதியுள்ள நபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, செவித்திறன் ஆய்வாளர் பணிக்கு 2 இடங்களும், CEMONC பாதுகாவலர் பணிக்கு இரண்டு இடங்களும், தூய்மை பணியாளர் பணிக்கு ஒரு இடங்களும், பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் பணிக்கு 3 இடங்களும், நடமாடும் மருத்துவ குழு வாகன உதவியாளர் பணிக்கு 2 இடஙகளும் நிரப்பப்படுகிறது. மேலும், யுனானி மருத்துவர், யுனானி மருந்தாளர், மருந்தாளர் பணிக்கு தலா மூன்று இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதி விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கல்வித்தகுதி: Bachelor of Audiology and Speech language Pathology கல்வித் தகுதிபெற்றிருக்க வேண்டும்.
தகுதியான வயது: 45 வயதிற்கு மிகாமல் வேண்டும்.
இருக்க
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் : ரூ.32,000- வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வித்தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தகுதியான வயது : 45 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்கவேண்டும்.
ஒப்பந்த மாத ஊதியம்:ரூ.11,000-வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வித்தகுதி :8- ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தகுதியான வயது: 45 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
ஒப்பந்த மாத ஊதியம்: ரூ.11,000-வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வித்தகுதி : பொது சுகாதாரதுறையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் இரண்டு ஆண்டுசுகாதாரபணியாளர் பயிற்சிபெற்றிருக்கவேண்டும்.
தகுதியான வயது: 45வயதிற்குமிகாமல் இருக்கவேண்டும்.
ஒப்பந்த மாத ஊதியம்:ரூ.17,500-வழங்கப்படும்.
கல்வித்தகுதி: 8 -ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தகுதியான வயது: 45 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.11,000 வழங்கப்படும்.
கல்வித்தகுதி: BUMS.., MDMS., (PG Qualification only) கல்வித் தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தகுதியான வயது: 59 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
ஒப்பந்த மாத ஊதியம்: ரூ.60,000- வழங்கப்படும்.
கல்வித்தகுதி: B.Pharm or D.Pharm from a recognnized University தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும்.
தகுதியான வயது: 40 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
ஒப்பந்த மாத ஊதியம்:ரூ.20,000-வழங்கப்படும்.
கல்வித்தகுதி: B.Pharm or D.Pharm from a recognnized University தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தகுதியான வயது: 40 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
ஒப்பந்த மாத ஊதியம்: ரூ.20,000-வழங்கப்படும்.
மேற்கண்ட முற்றிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணியில் சேர விருப்பப்படுபவர்கள் https://ariyalur.nic.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அரியலூர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், பல்துறை வளாகம், ஜெயங்கொண்டம் ரோடு, அரியலூர் 621704 என்ற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது தபால் வழியாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள்: 17.07.2026 மாலை 5.45 மணி வரை மட்டுமே. அதன் பின்னர் வரும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடம் முற்றிலும் தற்காலிகமானது மேலும், பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை மாறுதலுக்குட்பட்டது எனவும், வரும் காலங்களில் பணி வரன்முறை செய்யப்படவோ அல்லது நிரந்தரம் செய்யப்படவோமாட்டாது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.