மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்! பெண்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு.. அரசு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுங்க

Dindigul Child Help Desk Recruitment 2025: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாக பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த வாய்ப்பை பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
Tamil Nadu Government Job: பணி குறித்த விவரம்
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின் கீழ் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையம் குழந்தை உதவி சேவை அலுவலகத்திற்கு மேற்பார்வையாளர், வழக்கு பணியாளர்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மேலும், பழனி பேருந்து நிலைய குழந்தை உதவி சேவை அலுவலகத்திற்கு மேற்பார்வையாளர் பணியும் நிரப்பப்படுகிறது.
அதன்படி, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையம் குழந்தை உதவி சேவை அலுவலகத்திற்கு மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு 3 இடங்களும், வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு 3 இடங்களும், பேருந்து நிலைய குழந்தை உதவி அலுவலகத்திற்கு ஒரு மேற்பார்வையாளர் இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது.
குழந்தை உதவி மேசை பணி அலுவலகத்தில் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகத்தில் BA Social Work/ Compurter science/Information Technology/ Community Society/ Social Science படித்திருக்க வேண்டும். அவசர உதவி சேவை மையத்தில் பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
குழந்தை உதவி மேசை அலுவலகத்தில் வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், தமிழில நன்றாக பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும். அவசர உதவி சேவை மையத்தில் பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
Tamil Nadu Government Job: வயது விவரம்
குழந்தை உதவி மேசை அலுவலகத்தில் வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 52 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். குழந்தை உதவி மேசை அலுவலகத்தில் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு 42 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அவசர உதவி சேவையில் ஏற்கனவே பணிபுரிந்தவராக இருந்தால் 52 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government Job: மாத சம்பளம்
குழந்தை உதவி மேசை அலுவலகத்தில் வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,000 வழங்கப்படும். குழந்தை உதவி மேசை அலுவலகத்தில் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு ரூ.21,000 மாத சம்பளமாக வழங்கப்படும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government Job: நிபந்தனைகள்
மேற்கண்ட இரண்டு பணிகளும் முற்றிலும் தற்காலிகமானது என்றும் இந்த பணிகளுக்கு பணியமர்த்தப்படும் பணியாளர் நிர்வாக காரணங்களுக்காக எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி, பணி நீக்கம் செய்திட நிர்வாகத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணிகளுக்கு பணிநீக்கம் செய்யப்படும் பட்சத்தில், அப்பணிக்கான எவ்வித உரிமை கோரலையும் பணியாளர் கொண்டிருக்க மாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government Job: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் திண்டுக்கல் மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கீழ்கண்ட முகவரிக்கு உரிய சான்றுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர்,
பிளாட் எண், 4, 2வது குறுக்குத் தெரு,
எஸ்பி. ஆர்நகர், மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
திண்டுக்கல் - 624 004
என்ற முகவரிக்கு உங்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை தபால் வழியாகவோ அல்லது நேரிலோ சமர்பிக்க வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், தொலைபேசி எண் 04512904070 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
