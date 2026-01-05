கைநிறைய சம்பளம்! பெண்களுக்கு அரசு வேலை... விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Erode Noon Meal Scheme Job: தமிழக அரசு துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, துறை வாரியாகவும், மாவட்ட ரீதியாகவும் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. தமிழக அரசு வேலைக்காக பலரும் காத்திருக்கின்றனர். எனவே, அவர்களுக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு பெரும் உதவியாக இருக்கும். ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்துணவு மையங்களில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பணி குறித்த விவரம்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் காலியாக உள்ள 64 சமையல் உதவியாளர் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, ஈரோடு வட்டாரத்தில் 8, மொடக்குறிச்சியில் 3, கொடுமுடி வட்டாரம், கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி, சத்தியமங்கலம் நகராட்சி 1, அம்மாபேட்டையில் 6, அந்தியூரில் 11, சத்தியமங்கலம் வட்டாரத்தில் 8, கோபிசெட்டிபாளையம் 8, பவானிசாகர் வட்டாரத்தில் 2, தாளவாடி வட்டாரத்தில் 1, தூக்கநாயக்கன் பாளயைம் வட்டாரத்தில் 1 என மொத்தம் 64 சயைமல் உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இந்த பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. இப்பணியிடத்திற்கு தகுதி வாய்ந்த பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மொத்த காலிப் பணியிடங்களில் 25 சதவீத பணியிடங்கள் விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்டோரைக் கொண்டு நிரப்பப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மொத்த காலிப் பணியிடங்களில் 4 விழுக்காடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது. நியமனம் கோரும் மையத்திற்கும், விண்ணப்பதாரரின் வீடு இடைப்பட்ட தூரம் 3 கிலோ மீட்டருக்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி/தோல்வி பெற்றிருக்க வேண்டும். மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, சமையல் உதவியாளர்களகா பணிநியமனம் செய்யப்படும் பணியாளர்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000 தொகுப்பூதியத்தில் ஓராண்டு கால பணிக்கு பின்பு, சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் ரூ.3,000 முதல் ரூ.9,000 ஊதியம் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. வயது விவரத்தை பொறுத்தவரை, 22 வயது முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். விதவைகள் மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்டோர் 20 வயது பூர்த்தியடைந்தும் 40 வயதுக்கு மிகாதவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் erode.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். சம்பந்தப்பட்ட பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, உரிய விண்ணப்பத்தினை பூர்த்தி செய்து ஜனவரி 9ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்துடன் பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, இருப்பிடச் சான்று, ஆதார் அட்டை, சாதிச்சான்று போன்றவற்றின் நகல்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்டோர், மாற்றுத்திறனாளகிள் அதற்கான சான்றிதழ்களின் நகல்கள் மறறும் தூரச் சான்று இணைக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்களின் பரிசீலனைக்கு பிறகு, தகுதியானவர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். எனவே, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு, உடனே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
