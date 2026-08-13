Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்! +2 படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்! +2 படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Thanjavur Government Jobs: தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுகாதைர சங்கத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 13, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:23 PM IST
மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்! +2 படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Thanjavur Government Jobs

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆகஸ்ட் 15 டாஸ்மாக் லீவு : சட்டவிரோத மது விற்பனை - தமிழ்நாடு அரசின் கடும் எச்சரிக்கை
2
3
4
5