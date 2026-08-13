/மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்! +2 படித்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Thanjavur Government Jobs: தமிழக அரசு பல்வேறு மாவட்டங்களில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட வாரியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியா உள்ளது. அதாவது, தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுகாதார சங்கம் தேசிய காசியோய் ஒழிப்புத் திட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுகாதார சங்கம் தேசிய காசநோய் ஒழிப்புத் திட்டத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் முதுநிலை சிகிச்சை மேற்பார்வையாளர், ஆய்வக நுட்புர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு மொத்தம் 2 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஆய்வக நுட்புநர், முதுநிலை சிசிச் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் முதுநிலை சிகிச்சை மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு அல்லது சுகாதார ஆய்வாளர் படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும். கணினி இயக்கம் தொடர்பான சான்றிதழ் படிப்பை குறைந்தது 2 மாதங்கள் படித்திருக்க வேண்டும். இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
முதுநிலை சிகிச்சை மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு காசநோய் சுகாதாரப் பணியாளர் தொடர்பாக படிப்பை முடித்திருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். சமூகப்பணி அல்லது மருத்துவ சமூகப் பணி படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்களுக்கான அடிப்படை பயிற்சியை முடித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் ஆய்வக நுட்புநர் பணிக்கு 10 அல்லது 12ஆம் வகுப்பு படித்திருக்க வேண்டும். ஆய்வகத் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான படிப்பில் டிப்ளமோ மற்றும் அதற்கான சான்றிதழை பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு கூடுதல் கல்வித்தகுதி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பப் படிவம் தஞ்சாவூர் மாவட்ட இணையதளத்தில் (thanjavur.nic.in) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்துடன் அனைத்து கல்வி மற்றும் தகுதி சான்றிதழ், கணிணி சான்று, வாகன ஓட்டுநர் உரிமம். குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, சாதிச்சான்று ஆகியவற்றின் நகல்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். தபால் உறையின் மேல் பதவியின் பெயர் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தேவையான இடத்தில் பணியாற்ற வேண்டியிருக்கும். தகுதியின் அடிப்படையில் விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் "துணை இயக்குநர் மருத்துவப்பணிகள் (காசநோய்). மாவட்ட காசநோய் மையம், இராசா மிராசுதார் மருத்துவமனை வளாகம், தஞ்சாவூர்-613001 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பப்படவேண்டும்.
விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் 19/08/2026. கடைசி தேதிக்குப் பிறகு வரும் விண்ணப்பங்கள், சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள், முழுமையான விபரங்கள் இல்லாத விண்ணப்பங்கள் மற்றும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.