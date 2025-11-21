English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்! பெண்களுக்கு அரசு வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்! பெண்களுக்கு அரசு வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Jobs: சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 21, 2025, 04:13 PM IST
  • தமிழக அரசு வேலை
  • பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்
  • சொந்த ஊரில் வேலை

மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்! பெண்களுக்கு அரசு வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tiruvannamalai District One Stop Centre Recruitment 2025: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையில் 16 காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கு பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

One Stop Centre Recruitment: பணி விவரம்

தமிழ்நாடு அரசின் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை மூலம் செயல்படும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் (One Stop Centre)-ல் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மைய நிர்வாகி, முதன்மை ஆலோசகர், தகவல் தொழில்நுடட்ப பணியாளர், வழக்கு பணியாளர், பாதுகாவலர், பல்நோக்கு உதவியாளர் என மொத்தம் 16 பணியிடஙகள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

One Stop Centre Recruitment: கல்வித்தகுதி

ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் மைய நிர்வாகி பணிக்கு Bacherlor In Law/Master Of Social Work, MBA, msc psycology, MA Sociology என ஏதேனும் ஒரு படிப்பில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். முதன்மை ஆலோசகர் பணிக்கு Master of social work/MSC Psychology, MA Sociology ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும்.

தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர் பணிக்கு Diploma In Computer/BCA, MSC, MCA, IT ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு பிஏ சமூகவியல், சமூக பணி, பிஎஸ்சி உளவியல், எம்எஸ்சி உளவியல், எம்ஏ சமூகவியல் ஆகிய படிப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றை படித்திருக்க வேண்டும். பாதுகாவலர் பணிக்கு 10ஆம் வகுபப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் போதும். பல்நோக்கு உதவியாளர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது தோல்வி இருந்தால் போதும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

One Stop Centre Recruitment : தகுதிகள்

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு வயது வரம்பானது 21 வயதிற்குள் மேல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பல்நோக்கு உதவியாளர், பாதுகாவலர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் நிர்வாக அமைப்பின் கீழ் பணிபுரிந்தவராக இருக்க வேண்டும். பெண்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். பல்நோக்கு உதவியாளர் பணிக்கு சமையல் தெரிந்த பெண் பணியாளராக இருக்க வேண்டும். 24 மணி நேரம் சேவை அளிக்கும் வகையில், சுழற்சி முறையில் பணி அமர்த்தப்படும். உள்ளூர் சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

One Stop Centre Recruitment: சம்பளம்

மைய நிர்வாகி பணிக்கு மாத தொகுப்பூதியமாக ரூ.35,000 வழங்கப்படும். முதன்மை ஆலோசகர் பணிக்கு மாதம் ரூ.22,000, தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர் பணிக்கு ரூ.20,000, வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு மாதம் ரூ.18,000, பாதுகாவலர் பணிக்கு மாதம் ரூ.12,000, பல்நோக்கு உதவியாளர் பணிக்கு மாதம் ரூ.10,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

One Stop Centre Recruitment; விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பப்பவர்களுக்கு tiruvanamalai.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை உரிய முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், 2வது தளம், திருவண்ணாமலை - 606604 என்ற உரிய முகவரிக்கு நவம்பர் 28ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

jobsTamil Nadu governmentTamil Nadu government jobstn jobstamil nadu jobs

Trending News