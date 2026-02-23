8ம் வகுப்பு படித்தால் போதும்! சொந்த ஊரிலேயே தமிழக அரசு வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tami Nadu Government Job: தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், செங்கல்பட்டு, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் சுகாதாரத்துறையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறையின் கீழ் செங்கல்பட்டு மற்றும் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கீழ் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 26 பணியிடங்களும், திண்டுக்கல்லில் 14 இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது.
செங்கல்பட்டு வேலைவாய்ப்பு
மைக்ரோபயோலாஜிட் பணிக்கு ஒரு இடங்கள் நிரப்ப்பபடுகிறது. இந்த பணிக்கு எம்பிபிஎஸ் உடன் எம்டி அல்லது இரண்டு ஆண்டுகள் அனுபவம் தேவைப்படும். 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
சிகிக்சை உதவியாளர் பணிக்கு நிர்சிங் தெரபியல் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு ஒரு இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. பல்நோக்கு பணியாளர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி மற்றும் எழுத, படிக்க, பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும். மேலும், டேட்டா எண்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் பணிக்கு கணினியில் பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். சிறப்பு கல்வியாளர் பணிக்கு டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். பிளாக் கணக்கு உதவியாளர் பணிக்கு பி.காம் முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், ஆடியோலாஜிட், துணை செவிலியர், ஆய்வக தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பணியிங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இந்த பணிக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை தபால் அல்து மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்பத்தை பிப்ரவரி 25ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். நிர்வாக செயலாளர்/மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
திண்டுக்கல் வேலைவாய்ப்பு
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 14 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு எம்பிஏ அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். சுகாதார பார்வையாளர் பணிக்கு அறிவியல் பாடத்தில் பட்டப்படிப்பு அல்லது 12ஆம் வகுப்பிற்கு பின், சுகாதார பணியில் சான்றிதழ் படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். லேப் டெக்னீஷீயன் பணிக்கு 12 வகுப்புக்கு பின்னர் மருத்துவ ஆய்வக தொழில்நுட்பத்தில் டிப்ளமேலா அல்லது சான்றிதழ் தேவைப்படும். சித்த மருத்துவர் பணிக்கு முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு ரூ.26,500, சுகாதார பார்வையாளர் பணிக்கு ரூ.13,300, மூத்த சிகிச்சை மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு ரூ.19,800, சித்த மருத்துவர் பணிக்கு ரூ.60,000, யோகா பணிக்கு ரூ.28,000, பார்மசிஸ்ட் பணிக்கு ரூ.20,000, பல்துறை சுகாதார ஊழியர் பணிக்கு ரூ.14,000 வழங்கப்படும்.
இந்த பணிக்கு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கேட்கப்பட்ட விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு கல்வித்தகுதி சான்றிதழுடன், விண்ணப்ப படிவத்தை தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். திண்டுக்கல் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், மீனாட்சி நாயக்கன்பட்டி, திண்டுக்கல் - 6424002 என்ற முகவரிக்கு பிப்ரவரி 26ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
