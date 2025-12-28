தமிழ்நாடு அரசு வேலை! 8-ம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை - மாதம் 18 ஆயிரம் சம்பளம்

Tamil Nadu Government Job : ஈரோடு மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் (District Health Society) காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நியமனங்கள் அனைத்தும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் (Contract Basis) தற்காலிகமாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இந்த வேலைவாய்ப்பு குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இதோ:
விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை 09.01.2026 அன்று மாலை 5 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பணியிடங்களும் தகுதிகளும்
Tuberculosis Health Visitor (NTEP): இதற்கு 2 காலியிடங்கள் உள்ளன. அறிவியல் பட்டப்படிப்புடன், 10+2 அறிவியல் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர் அனுபவம் அல்லது சுகாதாரக் கல்வியில் உயர் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், குறைந்தபட்சம் 2 மாத கால கணினி இயக்கப் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இதற்கான மாத ஊதியம் ரூ. 13,300 ஆகும்.
Lab Technician (NTEP): இதற்கு 3 காலியிடங்கள் உள்ளன. 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மருத்துவ ஆய்வகத் தொழில்நுட்பத்தில் (DMLT) பட்டயம் பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் ஒரு வருட அனுபவம் அவசியம். இதற்கான மாத ஊதியம் ரூ. 13,000 ஆகும்.
Counsellor (ICTC): இதற்கு 3 காலியிடங்கள் உள்ளன. உளவியல், சமூகப் பணி, சமூகவியல் அல்லது செவிலியர் பட்டயப் படிப்புடன் HIV/AIDS துறையில் 3 வருட அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இதற்கான மாத ஊதியம் ரூ. 18,000 ஆகும்.
Lab Technician (ICTC): இதற்கு 7 காலியிடங்கள் உள்ளன. அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்தில் 2 வருட DMLT படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். இதற்கான மாத ஊதியம் ரூ. 13,000 ஆகும்.
Audio Metric Assistant: இதற்கு 1 காலியிடம் உள்ளது. ஓராண்டு கால DHLS பட்டயப் படிப்பு மற்றும் ENT உபகரணங்களைக் கையாளும் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இதற்கான மாத ஊதியம் ரூ. 17,250 ஆகும்.
Siddha Dispenser: இதற்கு 3 காலியிடங்கள் உள்ளன. 10, 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சித்தா மருந்தகப் படிப்பு (D.Pharm Integrated Pharmacy Course) முடித்திருக்க வேண்டும். இதற்கான மாத ஊதியம் ரூ. 15,000 ஆகும்.
Radiographer: இதற்கு 1 காலியிடம் உள்ளது. B.Sc. Radiography முடித்திருக்க வேண்டும். இதற்கான மாத ஊதியம் ரூ. 13,300 ஆகும்.
Security Guard: இதற்கு 1 காலியிடம் உள்ளது. 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் எழுதப் படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இதற்கான மாத ஊதியம் ரூ. 8,500 ஆகும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
1. விண்ணப்பங்களை ஈரோடு மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது https://erode.nic.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
2. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரில் அல்லது விரைவு தபால் (Speed Post) மூலமாக அனுப்ப வேண்டும்.
3. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு பதவிக்கு தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இணைக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
விண்ணப்பத்துடன் கீழ்க்கண்ட சான்றிதழ் நகல்களில் சுய கையொப்பமிட்டு (Self-Attested) இணைக்க வேண்டும்:
1. பிறந்த தேதிக்கான சான்று (பிறப்புச் சான்றிதழ் / SSLC / HSC).
2. கல்வித் தகுதி மற்றும் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள்.
3. பதிவுச் சான்றிதழ் மற்றும் அனுபவச் சான்றிதழ்.
4. இருப்பிடச் சான்று (ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை).
5. சாதிச் சான்றிதழ்.
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
நிர்வாக செயலாளர் / மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் (District Health Society), திண்டல், ஈரோடு - 638012. தொலைபேசி எண்: 0424-2431020.
மிக முக்கியமான தகவல்: இந்தப் பணிகள் முற்றிலும் தற்காலிகமானவை மற்றும் எந்தக் காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படமாட்டாது.
