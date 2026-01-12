English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம்ம சான்ஸ்! மாதம் ரூ.1 லட்சம் சம்பளம்.. தமிழக அரசின் வேலை

Tamil Nadu Government Job: தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு துறையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 12, 2026, 12:08 PM IST
  • தமிழக விளையாட்டு துறையில் வேலை
  • மாதம் ரூ.1 லட்சம் சம்பளம்
  • எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government Job: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறையில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, நேரடி நியமனம் மூலம் மொத்தம் 34 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

பணி குறித்த விவரம்

தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறையில் (SDAT) பயிற்சியாளர், பாரா பயிற்சியாளர் பதவிகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் 4 பணியிடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது.  வில்வித்தை, தடகளம், பூப்பந்து, கூடைப்பந்து, கைப்பந்து, சைக்கிளிங், கால்பந்து, ஹாக்கி, கபடி, டென்னிஸ், கைப்பந்து உள்ளிட்ட விளையாட்டு பிரிவுகளில் பயிற்சியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். மொத்தம் 34 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களை பொறுத்தவரை, கல்வித்தகுதி என்பது அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். அதாவது, பயிற்சியாளர் பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவல் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். விளையாட்டு பயிற்சியாளர் படிப்பு பெற்றிருக்க வேண்டும். தேசிய அளவில் விண்ணப்பிப்பவர்கள் விளையாட்டு வீரராகவும் இருக்க வேண்டும். 

மேலும், விளையாட்டு பயிற்சி படிப்பில் ஓராண்டு டிப்ளமோ/சான்றிதழ் படிப்பு, முதுகலை டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.  அதோடு,  தமிழக பல்கலைக்கழக போட்டிகள், தேசிய சாம்பியன்ஷிப், தேசிய அளவிலான போட்டி உள்ளிட்டவற்றில் கலந்து இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

பாரா பயிற்சியாளர் பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், மத்திய அரசின் கூட்டமைப்புகளின் போட்டிகளில் தமிழ்நாட்டு வீரராக பங்கேற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, பயிற்சியாளர் மற்றும் பாரா பயிற்சியாளர் பணிக்கு விண்ணப்ப விரும்புபவர்கள் 21 வயது முதல் 55 வயது இருக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

மாத சம்பளம்

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் பயிற்சியாளர் பணிக்கு ரூ.35,600 முதல் ரூ.1.30 லட்சம் வரை சம்பளம் வழஙகப்படும். இந்த பணிக்கு கல்வித்தகுதி, அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இதில் தேர்வாகும் நபர்களுக்கு  தமிழ் மொழி, மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடத்தப்படும். இதில் தேர்ச்சி பெறும் நபர்களுக்கு நேர்காணல் நடைபெறும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இறுதியாக தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம பயிற்சியாளர் பணிக்கு sdatservice.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.  ஜனவரி 25ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  எனவே, டிகிரி முடித்தவர்களும், விளையாட்டு துறையில் இருப்பவர்களும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 

