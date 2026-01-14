English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கைநிறைய சம்பளம்! 10ஆம் வகுப்பு முடித்த பெண்களுக்கு அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

கைநிறைய சம்பளம்! 10ஆம் வகுப்பு முடித்த பெண்களுக்கு அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

Tamil Nadu Government Jobs: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சத்துணவு மையத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாக உள்ளது. எனவே, தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 14, 2026, 12:38 PM IST
  • சத்துணவு மையத்தில் வேலை
  • கைநிறைய சம்பளம்
  • யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

TirunelveliNoon Meal Scheme Job தமிழக அரசு துறை வாரியாக பல்வேறு காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக துறை ரீதியாக தமிழக அரசு காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் சத்துணவுத் திட்ட பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள  15 சமையல் உதவியாளர் காலிப் பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாக உள்ளது.

பணி விவரம்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு  மொத்தம் 15 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  அதாவது, ஆதிதிராவிடர் பணிக்கு ஒரு இடங்களும், பழங்குடியினர் பணிக்கு 4 இடங்களும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், சீர்மரபினர் பிரிவுக்கு 5 இடங்களும், பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லமியார்கள் பிரிவுக்கு ஒரு இடங்கள் என மொத்தம் 15 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஆதரவற்ற விதவைகள், ஆதரவற்ற பெண், கணவரால் கைவிடப்பட்டோருக்கான பணியிடங்கள் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்போது, 25 சதவீதம் கணக்கீடு செய்து  நிரப்பப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மாற்றறுத்திறனாளிகளுக்கும் 4 சதவீதம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது தோல்வி அடைந்திருக்க வேண்டும்.  வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 20 வயது முதல் 40 வயதுக்குள் இருக் வேண்டும்.  இதில் பழங்குடியினர் பிரிவினர் 18 வயது முதல் 40 வயது வரை இருக்கலாம். 

விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் தமிழில் சரளமாக எழுதப் படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும. நியமனம் கோரும் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பதாரரின் குடியிருப்புக்கும் இடயே உள்ள தூரம் 3 கி.மீட்டருக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு மாத தொகுப்பூதியமாக ரூ.3,000 வழங்கப்படும். ஓராண்டு பணிக்கு பிறகு, சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் ரூ.3000 முதல் ரூ.9000 வழங்கப்படும்.  

விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்

சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாக உள்ளது. எனவே, விண்ணப்பிக்காதவர்கள் tirunelveli.nic.in என்ற இணையதள பக்கத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு இன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். 

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்துடன் மாற்றுச் சான்றிதழ், 10ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்று, குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை,  மாற்றுத்திறனாளி, விதவை சான்றிதழை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்து விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. இன்றே (ஜனவரி 14) கடைசி நாளாக இருப்பதால், விண்ணப்பிக்காத பெண்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் திறப்பு எப்போது? வெளியான புது அப்டேட்.. குஷியில் சென்னை மக்கள்!

 

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.5000 மானியம்! உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

 

