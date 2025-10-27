English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 8ம் வகுப்பு முடித்தவரா? உள்ளூரிலேயே அரசு வேலை.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

8ம் வகுப்பு முடித்தவரா? உள்ளூரிலேயே அரசு வேலை.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government Jobs: தமிழக அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ளவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  அதுபற்றி முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 27, 2025, 11:49 AM IST
  • தமிழக அரசு வேலை
  • 8ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • சம்பளம் இவ்வளவா?

8ம் வகுப்பு முடித்தவரா? உள்ளூரிலேயே அரசு வேலை.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Karur District Job Recruitment: தமிழக அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அரசு வேலைக்காக பலரும் காத்திருக்கும் சூழலில், கரூர் மாவட்ட மக்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 8ஆம் வகுப்பு முடித்திருந்தாலே, அரசு வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு, கரூரைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பணிக்கான தகுதிகள், சம்பளம் போன்ற விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

பணி விவரம்

தமிழ்நாடு அரசு பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவத் துறையின் கீழ் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  கரூர் மாவட்டத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட யோகா மற்றும்  இயற்கை மருத்துவம் (Yoga And Naturopathy) நலவாழ்வு மையங்கள் மற்றும் SAAP திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக ஒப்பளிப்பு செய்யப்பட்ட பணியிடங்கள் பணிபுரிவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இதில் மொத்தம் 11 காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஆலோசகர் ( Consultant yoga And Naturopathy) பணிக்கு ஐந்து இடங்களும், பல்நோக்கு மருத்துவமனை உதவியாளர் பணிக்கு 5 இடங்களும்,  சிகிச்சை உதவியாளர் பணிக்கு (பெண் மட்டும் விண்ணப்பிக்கவும்) ஒரு இடங்களும் விண்ணப்பிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 59 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆலோசகர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்திற்காக இளங்கலை பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.  அதற்காக முறையாக விண்ணப்பிப்பவர்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும். 

பல்நோக்கு உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் குறைந்தபட்சம் 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.  மேலும்,  தமிழில் எழுத மற்றும் படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். சிகிச்சை உதவியாளர் பணிக்கு  நர்சிங் தெரபியில்  டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேற்கண்ட பணிகள் அனைத்துமே ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது.  ஆலோசகர் பணிக்கு தேர்வு  செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.40,000 வழங்கப்படுகிறது.  பல்நோக்கு உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.10,000 வழங்கப்படுகிறது.  சிகிச்சை உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.13,000 வழங்கப்படும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இப்பணியிடங்கள் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்படுவதாகவும், நிரந்தரம் செய்யப்படாது என்றும் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் கரூர் மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருக்கும் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது  நேரிலோ விண்ணப்பத்தை கொடுக்க வேண்டும்.   விண்ணப்பத்துடன் வயதிற்கான சான்று, கல்வித்தகுதிக்கான சான்று, இருப்பிட சான்று, வேலை வாய்ப்பக பதிவுச் சான்று ஆகியவற்றின் நகலினையும் இணைக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பத்தில்  கையொப்மிட வேண்டும். மேலும், தொலைபேசி எண் கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் நவம்பர் 7ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

நிர்வாக செயலாளர்/மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், 
மாவட்ட நல வாழ்வு சங்கம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், 
கரூர் மாவட்டம், கரூர் - 639 007

Tamil Nadu governmentGovernment JobsKarurKarur jobsKarur District Health Society

