  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அரசு வேலை, ஆனால் சம்பளம் இல்லை - விண்ணப்பிக்க ரெடியா?

அரசு வேலை, ஆனால் சம்பளம் இல்லை - விண்ணப்பிக்க ரெடியா?

Tamil Nadu government jobs : நீலகிரியில் சம்பளம் இல்லாத அரசு வேலை குறித்த அறிவிப்பும், பெரம்பலூரில் மருத்துவ அலுவலர், உதவியாளர் உள்ளிட்ட காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:27 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்
  • நீலகிரியில் அரசு வேலை, ஆனால் சம்பளம் இல்லை
  • பெரம்பலூரில் காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

அரசு வேலை, ஆனால் சம்பளம் இல்லை - விண்ணப்பிக்க ரெடியா?

Tamil Nadu government jobs : அரசு வேலை தேடிக் கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு இரண்டு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் சம்பளம் இல்லாத அரசு வேலைக்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். அதேபோல், பெரம்பலூரில் மருத்துவ அலுவலர், உதவியாளர் உள்ளிட்ட காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த இரண்டு அறிவிப்புகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

நீலகிரி மாவட்ட ஊர்க்காவல் படை - சம்பளம் இல்லை

நீலகிரி மாவட்ட ஊர்க்காவல் படைபிரிவில் காலியாக உள்ள துணை வட்டார தளபதி (Deputy Area Commander) பதவிக்கு தகுதியான நபரிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரப்படுகிறது. கல்வித்தகுதி, பட்டப்படிப்பு அல்லுத அதற்குமேல் படித்தவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். வயது வரம்பு 21 முதல் 50 வயதுக்குள் இருத்தல் வேண்டும். இது ஒரு கவுரவப் பதவி என்பதால் ஊதியம் ஏதும் வழங்கப்படமாட்டாது. தேசிய மாணவர் படையில் பயிற்சி பெற்ற விரிவுரையாளர்கள், ஆசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், உயர்பதவி வகிப்பவர்கள், துணை வட்டார தளபதி பதவியில் சேர்ந்து தொண்டு செய்ய விருப்பம் மற்றும் சேவை மனப்பான்மை உடைய பெண்கள் மட்டும் விண்ணப்பக்கலாம். 

துணை வட்டார தளபதி பதவிக்கு (Deputy Area Commander) விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் தங்களது விண்ணப்பத்தினை சுயவிவரகுறிப்புடன் காவல் கண்காணிப்பாளர், நீலகிரிமாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு 25.12.2025-ம் தேதிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்கவேண்டும்

பெரம்பலூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்க வேலைவாய்ப்பு

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், பெரம்பலூர் மாவட்டம் மூலம் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட பணியிடங்கள் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் (11 மாதங்கள்) நிரப்பப்பட உள்ளன.

1. பணியிடங்கள் மற்றும் கல்வித் தகுதிகள்

மருத்துவ அலுவலர் (Medical Officer): 1

கல்வித் தகுதி: இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட MBBS பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன், தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 40 வயதுக்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

மாத ஊதியம்: ரூ. 60,000/-.

ஆய்வக உதவியாளர் (Lab Attender): 1

கல்வித் தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். நல்ல உடல்வாகு, நல்ல பார்வை மற்றும் வெளி வேலை செய்யும் திறன் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30 வயது அல்லது அதற்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

மாத ஊதியம்: Rs. 18,500/-.

பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் (ஆண்) / சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை-II (Multi-Purpose Health Worker / Health Inspector Gr-II): 1

கல்வித் தகுதி: +2 (HSC)-வில் பயாலஜி அல்லது தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் பாடங்களைப் படித்திருக்க வேண்டும். SSLC-இல் தமிழ் ஒரு பாடமாகப் படித்திருக்க வேண்டும். அத்துடன், அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனம்/அறக்கட்டளை/பல்கலைக்கழகங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்ட பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் (ஆண்)/சுகாதார ஆய்வாளர்/சுகாதார ஆய்வாளர் படிப்புக்கான இரண்டு வருட பயிற்சிச் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 50 வயது.

மாத ஊதியம்: ரூ.14,000/-.

ஆலோசகர் (யோகா & நேட்சுரோபதி) / Consultant (Yoga and Naturopathy): 2

கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து BNYS இளங்கலைப் பட்டம் (Bachelor Degree BNYS) பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு இந்திய மருத்துவம் / TSMC / TNHMC போன்ற மாநிலத்தின் உரியப் பதிவு கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 59 வயது.

மாத ஊதியம்: ரூ.40,000/-.

சிகிச்சை உதவியாளர் (பெண்) / Therapeutic Assistant (Female): 1

கல்வித் தகுதி: நர்சிங் தெரபிஸ்ட் படிப்புக்கானச் சான்றிதழ் (தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்பட்டது மட்டும்).

வயது வரம்பு: 59 வயது.

மாத ஊதியம்: ரூ.13,000/-.

பல்நோக்கு மருத்துவமனைப் பணியாளர் (Attender/Multi Purpose Hospital Worker): 2

கல்வித் தகுதி: குறைந்தது 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும், எழுதப் படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 59 வயது.

மாத ஊதியம்: ரூ.10,000/-.

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய காலக்கெடு

விண்ணப்பங்கள் 08.12.2025 முதல் 20.12.2025 அன்று மாலை 05.00 மணிக்குள் வரவேற்கப்படுகின்றன. 20.12.2025 மாலை 05.00 மணிக்கு பின்னர் வரும் விண்ணப்பங்கள் எதுவும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது.

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

விண்ணப்ப படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து, உரியச் சான்றிதழ்களின் நகல்களில் சுய சான்றொப்பம்மிட்டு (Self-attested) கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு நேரிலோ அல்லது விரைவு தபால் மூலமாகவோ  அனுப்ப வேண்டும்: செயற் செயலர்/ மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், பழைய அரசு கண் மருத்துவமனை வளாகம், துறைமங்களம், பெரம்பலூர். 

நிபந்தனைகள்

விண்ணப்ப படிவங்களை https://perambalur.nic.in/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். மேலும், பெரம்பலூர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்திலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்தப் பதவி முற்றிலும் தற்காலிகமானது (11 மாதங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில்) மற்றும் எந்த ஒரு காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படமாட்டாது. மருத்துவ தேர்வாணையம் மூலம் பணி நிரப்பப்படும்போது பணி ஆணை ரத்து செய்யப்படும். விண்ணப்பத்தில் பதவியின் பெயரைக் குறிப்பிடாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்

Tamil Nadu government jobsgovernment jobs 2025Nilgiris government jobPerambalur jobtn jobs

