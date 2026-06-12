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தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு : மாத சம்பளம் ரூ.40 ஆயிரம்! விண்ணப்பிக்க ரெடியா?

Tamil Nadu Government Jobs : தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு மாவட்டங்களில் வேலைவாய்ப்பு விவரங்கள் இங்கே. மாத சம்பளம் 40 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கிடைக்கும். யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:27 PM IST
தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு : மாத சம்பளம் ரூ.40 ஆயிரம்! விண்ணப்பிக்க ரெடியா?
Image Credit: Tamil Nadu Government Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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