/தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு : மாத சம்பளம் ரூ.40 ஆயிரம்! விண்ணப்பிக்க ரெடியா?

Tamil Nadu Government Jobs : தமிழ்நாடு அரசு நீலகிரி, தஞ்சாவூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் காலியாக உள்ள அரசுப் பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகளை வெளயிட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புகளுக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
உதகமண்டலம் இளைஞர் விடுதியில் செயல்பட்டு வரும் உணவகம் (Canteen) மற்றும் உணவுக்கூட (bining Hall) சேவைகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நடத்த தகுதியும் அனுபவமும் உள்ள தனிநபர்கள் ! நிறுவனங்களிடமிருந்து மூடிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (Closed Tender Quotations) வரவேற்கப்படுகின்றன என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் இளைஞர் விடுதி தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
இப்பணிக்கான ஒப்பந்த காலம் 1 (ஒரு) ஆண்டு ஆகும். தேர்வு செய்யப்படும் ஒப்பந்ததாரர் மாதந்தோறும் ரூ.23,000/- (ரூபாய் இருபத்து மூவாயிரம் மட்டும்) வாடகை செலுத்த வேண்டும். ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு முன், தேர்வு செய்யப்படும் ஒப்பந்ததாரர் மூன்று மாத வாடகைக்கு சமமான தொகையை பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையாக (Security நeposit) செலுத்த வேண்டும்.
இளைஞர் விடுதியில் தங்கும் மாணவர்கள், பயிற்சியாளர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் பயிற்சி முகாம்கள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பிற நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பவர்களுக்கு தரமான உணவு மற்றும் உணவக சேவைகளை வழங்கும் திறனும் அனுபவமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது அனுபவச் சான்றுகள், முகவரி ஆதாரம், FSSAI மற்றும் GST பதிவு சான்றிதழ்கள் (இருந்தால்), தொடர்பு விவரங்கள் மற்றும் தேவையான ஆவணங்களுடன் கூடிய மூடிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் (19 June, 2026) க்குள் கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
பெறப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரால் நியமிக்கப்படும் குழுவினரால் பரிசீலிக்கப்பட்டு, தகுதி, அனுபவம் மற்றும் சேவையை திறம்பட நடத்தும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பொருத்தமான விண்ணப்பதாரர் தேர்வு செய்யப்படுவார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
மேலாளர் (பொறுப்பு),
இளைஞர் விடுதி,
உதகமண்டலம் - 643002,
நீலகிரி மாவட்டம்.தொலைபேசி: 8714508255
மேலாளர் (பொறுப்பு)
இளைஞர் விடுதி, உதகமண்டலம்.
குறிப்பு: செல்லுபடியாகும் FSSAI பதிவு மற்றும் உணவகத் துறையில் முன் அனுபவம்
உள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
இராணிப்பேட்டை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகிற்கு ஒரு கணக்காளர் (Accountant) பதவி முற்றிலும் ஓராண்டு தற்காலிக தொகுப்பூதிய ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளதால், அதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
மாத ஊதியம் :ரூ.18,536/- (தொகுப்பூதியம்)
கல்வி தகுதி & அனுபவம்: Graduate in Commerce / Mathematics degree from a recognized university. At least 1 year experience of working in desired field. Computer Skills & Command on Tally.
வயது வரம்பு :42 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருத்தல் கூடாது.
முகவரி : மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, 4வது தளம், F-பிளாக்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
இராணிப்பேட்டை மாவட்டம்.
தொலைபேசி : 04172-299347
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய விண்ணப்பங்கள் அனைத்துச் சான்றிதழ் நகல்களுடன் பத்திரிக்கைச் செய்தி வெளியாகிய 15 நாட்களுக்குள்
மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலக முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டும். விண்ணப்பங்களை https://ranipet.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள், உரிய சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தாமதமாக பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் முன் தகவலின்றி நிராகரிக்கப்படும். இது தொடர்பாக எந்தவொரு கடித போக்குவரத்தும் மேற்கொள்ளப்படமாட்டாது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.ந.ப்ரியா இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
மகாத்மா காந்தி நினைவு காசநோய் மற்றும் மார்பு நோய் மருத்துவ அலுவலராகப் பணிபுரிய தகுதியானோர் விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ரேவதி தெரிவித்துள்ளார்.
செங்கிப்பட்டி, மகாத்மா காந்தி நினைவு காசநோய் மற்றும் மார்பு நோய் மருத்துவமனையில் மருத்துவ அலுவலராகப் பணிபுரிய விருப்பம் உள்ள எம்.பி.பி.எஸ் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களிடம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிமுன் அனுபவம் உள்ளவர்களும் அரசு மருத்துவ அலுவலராகப் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். காசநோய் மருத்துவத்தில் சிறப்பு படிப்பு படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
மருத்துவ அலுவலர் பணிக்கு தொகுப்பூதியமாக மாதம் ரூ.40,000 வழங்கப்படும். விண்ணப்பங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் நிர்வாகக் குழுத்தலைவர், மகாத்மா காந்தி நினைவு காசநோய் மற்றும் மார்பு நோய் மருத்துவமனை, செங்கிப்பட்டி தஞ்சாவூர் என்ற முகவரிக்கு 20.06.2026 ஆம் தேதிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்ப வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரேவதி தெரிவித்துள்ளார்.