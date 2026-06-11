/திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி வேலைவாய்ப்பு : 1 மணி நேரத்தக்கு ரூ.800 சம்பளம்!

Tamil Nadu Government Jobs 2026: அரசு வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. திருவள்ளூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் இந்த வேலைவாய்ப்பு. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் இந்த வேலைவாய்ப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். வேலைக்கு ஏற்ற ஊதியம் கொடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, திருநெல்வேலி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த இரண்டு அரசு வேலை வாய்ப்புகள் குறித்த முழு விவரங்களையும் இங்கே பார்க்கலாம்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் போட்டித்தேர்வுகளுக்காக நடத்தப்படும் இலவச பயிற்சி வழங்க ஆர்வமுள்ள பயிற்றுநர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார். SSC, Railway, Banking, TNPSC, TNUSRB போன்ற அனைத்து வகை போட்டித்தேர்வுகளுக்காக திருநெல்வேலி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நடத்தப்படும் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ளும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பயிற்சி வழங்கப் பயிற்றுநர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.
இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகளுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பயிற்றுநர்களுக்கு அரசு விதிகளுக்குட்பட்டு மதிப்பூதியம் ரூ.800/hr வழங்கப்படும். இப்பயிற்சி வகுப்பு நடத்த விருப்பம் இருப்பின் தங்களது சுயவிவர படிவத்தினை(Resume) 15.06.2026-க்குள் studycircletvli@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறும் அல்லது அலுவலக வேலை நாட்களில் நேரடியாக சமர்ப்பிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இது தொடர்பிலான நேர்முகத் தேர்வுக்கான தேதி பின்னர் தொலைபேசி வாயிலாக தெரிவிக்கப்படும். மேலும், கூடுதல் தகவலுக்கு 9499055929 என்ற Whatsapp எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.ஆனந்த் மோகன், இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பொது சுகாதார துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு 11 மாத கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி புரிவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி.ச.கவிதா,இ.ஆ.ப., அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மருந்து துறையில் தேசிய நலக்குழுமம் கீழ் உள்ள மாவட்ட நலச்சங்கம் வாயிலாக 11 மாத கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக பணி நியமனம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலிப்பணியிடங்கள் விவரம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் வாயிலாக Medical Officer, Staff Nurse, Data Manager, ANM, MMU Cleaner, MPHW, Audiologist, OT Assistant, Account Assistant, Multipurpose Health Worker (Male)/Health Inspector Grade II, Driver, Lab Technician, Senior Treatment Laboratory Supervisor (STLS), Counsellor, Therapeutic Assistant, என்ற பணியிடங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக பணிநியமனம் செய்ய அறிவிப்பு (Notification) மற்றும் விண்ணப் படிவமானது https//tiruvallur.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம், செய்து பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பங்களுடன் சுய சான்றொப்பமிட்ட சான்றிதழ்களை நகல்களுடன் 24.06.2026 அன்று மாலை 5 மணிக்குள் செயற் செயலாளர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம்/மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் திருவள்ளுர் அலுவலகத்திற்கு நேரடியாகவோ அல்லது அஞ்சல் மூலமாகவோ அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
24.06.2026 மாலை 5 மணிக்கு பின்னர் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கவிதா இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.