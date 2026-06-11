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திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி வேலைவாய்ப்பு : 1 மணி நேரத்தக்கு ரூ.800 சம்பளம்!

Tamil Nadu Government Jobs 2026:  திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் அரசு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 800 ரூபாய் வரை சம்பளம் கொடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:30 AM IST
திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி வேலைவாய்ப்பு : 1 மணி நேரத்தக்கு ரூ.800 சம்பளம்!
Image Credit: Tamil Nadu Government Jobs 2026: Tiruvallur, Tirunelveli Recruitment

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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