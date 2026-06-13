/பெண்களுக்கான அரசு வேலைவாய்ப்பு : தேர்வு இல்லை, கைநிறைய சம்பளம் - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government Jobs : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பில், திருத்தணி மற்றும் திருவள்ளூர் பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் காலிப்பணியிடத்திற்கு தகுதியான பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தனியார் மற்றும் பொது இடங்களில், சமூதாயத்தில் மற்றும் பணிபுரியும் இடத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு உதவும் வகையில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் மூலம் திருத்தணி மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய இடங்களில் செயல்படும் பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பெண்கள் பணிபுரிய தகுதியான பெண் விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
இதற்கான விண்ணப்பங்களை திருவள்ளூர் மாவட்ட இணையதள முகவரி https://tiruvallur.nic.in-ல் பணியிடம் மற்றும் தகுதிகள் குறித்த விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்காண் இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், 2வது தளம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் - 602 001. (தொலைப்பேசி எண்.044 - 29896049) என்ற முகவரியில் 2206.2026-ற்குள் விண்ணப்பங்களை சமர்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
1. பதவி பெயர்: வழக்குபணியாளர் (Case Worker) Rs.18,800/- Per month/ Per Head,
எண்ணிக்கை: திருத்தணி-4, திருவள்ளூர்-1,
தகுதி விவரம்: சமூகப்பணி (Social Work) / சமூகவியல் (Sociology) / சமூக அறிவியல் (Social Science) / உளவியல் (Psychology) / சட்டம் (Law) போன்றவற்றில் இளங்கலை பட்டம் (Under Graduation Degree) போன்ற கல்வி தகுதியுடன், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளில் அரசு அல்லது அரசு சாரா நிர்வாக அமைப்பில் குறைந்த பட்சம் 3 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த அனுபவம் கொண்டவர்கள் தேவை.
மாத சம்பளம் ரூ.18,800/-, வயது வரம்பு 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும், பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள், 24 மணி நேரம் சேவை அளிக்கும் வகையில் சுழற்சி முறையில் (Shift) பணிபுரிய விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
2. பதவி பெயர்: தொழிற்நுட்ப பணியாளர் (IT Staff) Rs.20,000/- Per month.
எண்ணிக்கை: திருத்தணி-1, திருவள்ளூர்-0,
தகுதி விவரம்: Bachelors degree with a Diploma in computers/IT போன்ற கல்வி தகுதியுடன், அரசு அல்லது அரசு சாரா நிர்வாக அமைப்பில் பணிபுரிந்த அனுபவம் தேவை. (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் தட்டச்சு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்).
மாத சம்பளம் ரூ.20,000/-, வயது வரம்பு 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும், பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள், 24 மணி நேரம் சேவை அளிக்கும் வகையில் பணிபுரிய விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
3, பதவி பெயர்: பல்நோக்கு உதவியாளர் (Multipurpose Worker) Rs.10,000/- Per Head/ Per month, திருத்தணி-1, திருவள்ளூர்-0,
தகுதி விவரம்: எழுத படிக்க மற்றும் சமைக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
மாத சம்பளம் ரூ.10,000/-,
வயது வரம்பு 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும், பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள், 24 மணி நேரம் சேவை அளிக்கும் வகையில் சுழற்சி முறையில் (Shift) பணிபுரிய விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
திருவள்ளூர் மாவட்ட சமூக நல வேலைவாய்ப்பு
திருவள்ளூர் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தின் கீழ் செயல்படும் மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் கீழ்காணும் 2 பணியிடங்களுக்கு ஒப்பந்த முறையில் பணிபுரிய, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது
மத்திய அரசின் மிஷன் சக்தி என்ற பெண்களுக்கான திட்டங்களில் மாநில அரசு மூலம் சமூக நலன் (ம) மகளிர் உரிமைத்துறை, திருவள்ளூர் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தின் கீழ் செயல்படும் மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் கீழ்காணும் 2 பணியிடங்களுக்கு ஒப்பந்த முறையில் பணிபுரிய, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
இதற்கான விண்ணப்பங்கள் திருவள்ளூர் மாவட்ட இணையதள முகவரி https://tiruvallur.nic.inல் பணியிடம் மற்றும் தகுதிகள் குறித்த விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்காணும் இணைய தள முகவரியில் விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கம் செய்து மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், 2வது தளம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் என்ற முகவரியில் 22.06.2026-ற்குள் விண்ணப்பங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும். பின்னர் அளிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டது கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் குறித்த விவரங்கள் கீழே தமிழில் வழங்கப்பட்டுள்ளன:
1. பணியின் பெயர்: மாவட்ட மிஷன் ஒருங்கிணைப்பாளர் (District Mission Co-ordinator - DMC)
காலிப்பணியிடங்கள்: 1
கல்வித்தகுதி: ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (முன்னுரிமை: சமூக அறிவியல், உயிர் அறிவியல், ஊட்டச்சத்து, மருத்துவம், சுகாதார மேலாண்மை, சமூகப் பணி அல்லது ஊரக மேலாண்மை படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்).
பணி அனுபவம்: அரசு அல்லது அரசு சாரா நிறுவனங்களில் (NGO) தொடர்புடைய துறையில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
மாதச் சம்பளம்: ரூ.35,000/-
வயது வரம்பு: அதிகபட்சம் 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
2. பணியின் பெயர்: மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் (Multi Tasking Staff - MTS)
காலிப்பணியிடங்கள்: 1
கல்வித்தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி வாரியத்தின் கீழ் 10+2 முறையிலான 10-ஆம் வகுப்பு (SSLC) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாதச் சம்பளம்: ரூ.12,000/-
வயது வரம்பு: அதிகபட்சம் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.