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பெண்களுக்கான அரசு வேலைவாய்ப்பு : தேர்வு இல்லை, கைநிறைய சம்பளம் - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government Jobs : பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மாதம் 40 ஆயிரம் வரை சம்பளம் உள்ள இந்த வேலைக்கு யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:54 AM IST
பெண்களுக்கான அரசு வேலைவாய்ப்பு : தேர்வு இல்லை, கைநிறைய சம்பளம் - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்
Image Credit: Tamilnadu Government Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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பெண்களுக்கான அரசு வேலைவாய்ப்பு : தேர்வு இல்லை, கைநிறைய சம்பளம் - விண்ணப்பிக்கவும்
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