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+2 படித்தவரா? மாதம் ரூ.27,000 சம்பளத்தில் சொந்த ஊரில் வேலை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Chengalpattu District News: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதுகுறித்து முழுமையாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 04, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:54 PM IST
+2 படித்தவரா? மாதம் ரூ.27,000 சம்பளத்தில் சொந்த ஊரில் வேலை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: TN Government Chengalpattu JobsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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