/+2 படித்தவரா? மாதம் ரூ.27,000 சம்பளத்தில் சொந்த ஊரில் வேலை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

TN Government Chengalpattu Jobs: தமிழக அரசு மாவட்டந்தோறும் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணி குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகின் கீழ் உள்ள மாவட்ட குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் 1 மேற்பார்வையாளர் மற்றும் இரயில்வே நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் 1 மேற்பார்வையாளர் மற்றும் 1 வழக்குப்பணியாளர் மொத்தம் 3 பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளதால், அதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
மேலும், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பாதுகாப்பு அலுவலர் (நிறுவனம் சாரா) 1 பணியிடம், சமூகப் பணியாளர்-1 பணியிடம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மற்றும் தாம்பரம் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட Special Juvenile Police Unit-களுக்கு பணியாற்றிட ஏதுவாக சமூகப் பணியாளர்கள் 2 பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது.
இந்த பணிக்கு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் கல்வி சான்றிதழ் மற்றும் அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் 20.07.2026 அன்று மாலை 5.45-க்குள் மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலக முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டும். விண்ணப்பங்களை http://chengalpattu.nic.in என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, அறை எண்.Fo-06, தரை தளம், F-Block, புதிய மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம், செங்கல்பட்டு என்ற முகவரிக்கு உங்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும்.