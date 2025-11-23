English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! அறநிலையத்துறையில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்!

தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! அறநிலையத்துறையில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்!

Tamil Nadu Government Jobs: திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் ஒரு நாட்களே இருக்கும் நிலையில், உடனே விண்ணப்பித்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 23, 2025, 01:22 PM IST
  • மாதம் ரூ.50,000 வரை சம்பளம்
  • தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தால் போதும்
  • அறநிலையத்துறையில் வேலை

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்
புகைப்படம் + எடிட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் 5 நாள்கள் பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?
camera icon8
EDII
புகைப்படம் + எடிட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் 5 நாள்கள் பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! அறநிலையத்துறையில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்!

TNHRCE Trichy Srirangam Temple Recruitment: தமிழகம் முழுவதும் அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கீழ் பெரும்பாலான கோயில்கள் உள்ளன. இந்த கோயில்கள் நேரடியாக அறநிலையத்துறை கீழ் இருப்பதால், அங்குள்ள பணியிடங்களையும் அறநிலையத்துறையே நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக காலியாக உள்ள கோயில்களில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பணி விவரம்

அந்த வகையில், திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்பு அக்டோபர் 23ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த நிலையில், இந்த பணியிடங்களுக்காக விண்ணப்பம் இன்னும் ஓரிரு  நாட்களில் முடிவடைகிறது. அதாவது, நவம்பர் 25ஆம் தேதி விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாகும். 

இதற்கிடையில், திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் 31 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, இளநிலை உதவியாளர், கூர்க்கா, திருவலகு, கால்நடை பராமரிப்பாளர்,  பெரிய சன்னதி உடல், பெரிய சன்னதி வீரவண்டி, பெரிய சன்னதி சேமக்கலம் மற்றும் இதர வாத்தியங்கள், தாயார் சன்னதி வீரவண்டி, உதவி யானைப்பாகன், சலவையாளர், கூட்டுபவர் என மொத்தம் 31 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

கல்வித்தகுதி

இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.  கூர்க்கா, திருவலகு, கால்நடை பராமரிப்பாளர், சலவையாளர், கூட்டுபவர் ஆகிய பணிகளுக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தால் போதும்.  பெரிய சன்னதி உடல், பெரிய சன்னதி வீரவண்டி, பெரிய சன்னதி சேமக்கலம் மற்றும் இதர வாத்தியங்கள், தாயார் சன்னதி வீரவண்டி ஆகிய பணிகளுக்கு  தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். 

யாதொரு சமய நிறுவனங்கள் அல்லது அரசு நிறுவனங்கள் அல்லது ஏனைய யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால்  நடத்தப்படும் இசைப் பள்ளிகளில் இருந்து இது தொடர்புடைய துறையில்  சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.  உதவி யானைப்பாகன் பணிக்கு யானைக்கு பயிற்சி அளித்து, கூட்டுப்படுத்தி,  வழிநடததும் திறனுடன் யானைக்கு கட்டளையிட்டு கட்டுப்படுத்துவதற்கான  மொழியை பேசம் திறனும் பெற்றிருக்க வேண்டும். 

மாத சம்பளம்

இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.18500 முதல் ரூ.58600 வரை மாத சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. கூர்க்கா, திருவலகு, கால்நடை பராமரிப்பாளர் பணிக்கு ரூ.15900 முதல் ரூ.50,400, பெரிய சன்னதி சேமக்கலம் மற்றும் இதர வாத்தியங்கள், தாயார் சன்னதி வீரவண்டி   பணிகளுக்கு ரூ.18,500 முதல் ரூ.58,600,  உதவி யானைப்பாகன், சலவையாளர் பணிக்கு ரூ.11600 முதல் ரூ.38800, சலவையாளர் பணிக்கு ரூ.11600 முதல் ரூ.36800, கூட்டுபவர் பணிக்கு ரூ.10,000 முதல் ரூ.31500 வரை வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை

மேற்கண்ட அனைத்து பணிகளுக்கும் கல்வித்தகுதி அடிப்படையில் மட்டுமே தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். மேலும், உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். அதோடு, அறநிலையத்துறை சில நிபந்தனைகளையும் விதித்துள்ளது. அதற்கு ஏற்ற வகையில் தான், ஆட்கள் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் நவம்பர் 25ஆம் தேதியாகும். எனவே, விண்ணப்பிக்காதவர்கள் உடனே விண்ணப்பித்து கொள்ளுங்கள். இதற்கான விண்ணப்பம் Hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்து தபால் மூலம் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர், அருள்மிகு ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயில், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி 620006 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: ரேஷன் கடை போறீங்களா? இத்தனை நாட்கள் விடுமுறை - அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

 

மேலும் படிக்க: செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Jobjobstamil nadu jobsTamil Nadu government jobsGovernment Jobs

Trending News