  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 17 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை, பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 - முக்கிய அப்டேட்

17 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை, பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 - முக்கிய அப்டேட்

New Ration Card : தமிழ்நாடு அரசு 17 லட்சம் பேருக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு கொடுத்துள்ளதாகவும், மகளிர் உரிமைத்தொகை டாப்செட்கோ திட்டங்கள் மூலம் பெண்கள் பெற்றுள்ள நன்மைகளையும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:36 AM IST
  • புதிய ரேஷன் கார்டு அப்டேட்
  • 17 லட்சம் பேருக்கு ரேஷன் கார்டு
  • மகளிர் உரிமைத் தொகை, பொங்கல் பரிசு குட்நியூஸ்

17 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை, பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 - முக்கிய அப்டேட்

New Ration Card : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு பலரும் விண்ணப்பித்து காத்திருக்கும் நிலையில், உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களில் 17 லட்சத்து 70 ஆயிரத்து 796 பேருக்கு புதிய மின்னணு ரேஷன் கார்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. மேலும், குடும்ப அட்டை கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களின் மனுக்கள் எல்லாம் விரைவில் பரிசீலிக்கப்பட்டு புதிய ரேஷன் கார்டு கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

புதிய ரேஷன் கார்டு

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் மனுக்கள் எல்லாம் பகுதி பகுதியாக பரிசீலிக்கப்பட்டு, விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கப்படுகின்றன. எனவே, புதிய ரேஷன் கார்டுக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு விரைவில் அப்டேட் கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு எளிமையாக விண்ணப்பிக்க முடியும். ஆன்லைன், ஆப்லைன் என இருவழிகளிலும் பொதுமக்கள் தங்களின் வசதிக்கு ஏற்றார்போல் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். உங்களின் விண்ணப்ப நிலையை ஆன்லைனில் பார்த்து எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

ஆன்லைனில் என்றால், https://devportaltnpds15.tnpds.com/pages/home என்ற வெப்சைட் பக்கத்துக்கு செல்லவும். அங்கே உள்ள புதிய குடும்ப அட்டை விண்ணப்பம் என்ற  ஆப்சனை கிளிக் செய்யுங்கள். பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம், ஆதார் கார்டு, மொபைல் எண், மின் கட்டண ரசீது உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஸ்கேன் செய்து வைத்து, அப்லோடு செய்யுங்கள், கூடவே கேட்கப்படும் தகவல்களை சரியாக நிரப்புங்கள். சில நிமிடங்களில்  உங்களின்  புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பித்து விட முடியும். எப்போது கார்டு கிடைக்கும் என்ற அப்டேட்டையும், கொடுக்கப்படும் ஒப்புகைச் சீட்டு எண் மூலம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை

அதேபோல், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்த அப்டேட்டையும் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 1.15 கோடி பெண்கள் மாதம் மாதம் ரூ.1000 தங்களின் வங்கி கணக்குகளில் நேரடியாக பெற்று வருகின்றனர். அவர்கள் இந்ததொகை மூலம் என்னென்ன நன்மைகளை பெற்று வருகிறார்கள் என அரசு ஆய்வு நடத்தி அதன் முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இத்தொகையை பெறுபவர்களில் 17 விழுக்காட்டினர் தனியாக வசிக்கும் பெண்கள் அல்லது விதவைகளாக இருப்பதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. அப்பெண்களுக்கு அரசு கொடுக்கும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை, மளிகை பொருட்கள், உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு பெரும் உதவியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.

பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 ஆயிரம் அப்டேட்

தமிழ்நாட்டில் ஜனவரி 15 ஆம் தேதி பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு இந்த ஆண்டு வழங்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களாகவே தமிழ்நாடு அரசு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பில் ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைக்கும் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்க பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியானது. இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு அரசு ரூ.5000 பொங்கல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

டாப்செட்கோ கடனுதவி

இதேபோல், தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது. இத்துறை மூலம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினருக்கு தொழில் தொடங்க கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. அந்தவகையில், இதுவரை 13, 143 பேர் TABCEDCO மூலமாக ரூ.9377.93 லட்சம் தொழில் தொடங்க கடனுதவி பெற்று இருப்பதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இத்துறையின் கீழ் பெண்கள், பட்டதாரிகள் உள்ளிட்டோர் புதிதாக தொழில் தொடங்க கடனுதவி கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசு 2026: ரூ.5000 ரொக்கமா? - மு.க.ஸ்டாலின் அரசின் முன்னேற்பாடுகள் முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இந்த மெசேஜ் வந்துருச்சா? ரூ.1000 கன்பார்ம்

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

