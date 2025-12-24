English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஆசிரியர்களே டிரான்ஸ்பர் வேண்டுமா? தமிழக அரசின் முக்கிய அப்டேட் - கடைசி தேதி எப்போது?

ஆசிரியர்களே டிரான்ஸ்பர் வேண்டுமா? தமிழக அரசின் முக்கிய அப்டேட் - கடைசி தேதி எப்போது?

Tamil Nadu Government: ஆசிரியர்கள் தங்களின் பணியிடமாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள விண்ணப்பிப்பது குறித்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் அறிவித்துள்ளார். இதன் முழு விவரத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 24, 2025, 06:47 AM IST
  • ஆசிரியர்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • அமைச்சுப் பணியாளர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

ஆசிரியர்களே டிரான்ஸ்பர் வேண்டுமா? தமிழக அரசின் முக்கிய அப்டேட் - கடைசி தேதி எப்போது?

Tamil Nadu Government Latest News Updates: தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித் துறையின்கீழ் உள்ள அரசு கலை, அறிவியல், கல்வியியல், பொறியியல், பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளர்களின் நலனுக்காக 2025-26 கல்வியாண்டில், பணியிடமாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்விற்கு (General Counselling) இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Tamil Nadu Government: பணியிடமாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வு

பொது கலந்தாய்விற்கு இன்று (டிசம்பர் 24) முதல் ஜனவரி 5ஆம் தேதிவரை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன்,"தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் வழிகாட்டுதலின்படி, உயர்கல்வித் துறையின் கீழ் உள்ள அரசு கலை, அறிவியல், கல்வியியல், பொறியியல் மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளர்களின் நலன் கருதி 2025-26ஆம் ஆண்டு பணியிடமாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வு நடத்திட ஆணையிடப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

Tamil Nadu Government: கடைசி தேதி என்ன?

அதைத் தொடர்ந்து, "உயர்கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு கலை, அறிவியல், கல்வியியல், பொறியியல் மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள், நூலகர்கள், உடற்கல்வி இயக்குநர்கள், தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு 2025-26ஆம் ஆண்டு பணியிடமாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்விற்கு (General Counselling) டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 5ஆம் தேதி வரை இணையவழி வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வழிவகைச் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

Tamil Nadu Government: கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த பொது கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் உள்ள பணியாளர்கள் www.dcetransfer.in மற்றும் www.nonteaching.dcetransfer.in என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் உள்ள பணியாளர்கள் www.tndotetransfer.in என்ற இணையதள முகவரியிலும் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றும் அமைச்சர் கோவி. செழியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Tamil Nadu Government: முனைவர் பட்ட மாணவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை திட்டம்

தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அமைச்சுப் பணியாளர்கள் மட்டுமின்றி முனைவர் பட்டப்படிப்பை பயிலும் மாணவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை திட்டம் குறித்த அப்டேட்டும் வந்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை மூலம் செயற்படுத்தப்படும் முழுநேர முனைவர் பட்டப்படிப்பினை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கான கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ 2025-2026 கல்வியாண்டிற்கு ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிறித்துவ ஆதிதிராவிடர் இனத்தைச் சார்ந்த முழுநேர முனைவர் பட்டப்படிப்பு (Ph.D) பயிலும் புதிய மற்றும் புதுப்பித்தல் (Fresh and Renewal Students) அறிவித்துள்ளார்.

மாணவர்கள் https://adwphdscholarship.in/ என்ற இணையவழியில் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றன. மேலும் திட்ட விதிமுறைகள் ("www.tn.gov.in/formdept_list.php") என்ற இணையதள முகவரியில் அனைவருக்கும் தெரியும் வகையில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வரும் ஜனவரி 31ஆம் தேதி நாளன்று மாலை 5.45 மணிக்குள், "ஆணையர், ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையரகம், எழிலகம் (இணைப்பு), சேப்பாக்கம், சென்னை-600 005" என்ற முகவரிக்கு வந்து சேரும் வகையில் அனுப்பிவைக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய கல்வியாண்டு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

