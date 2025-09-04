தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட 3 குட் நியூஸ்..!

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புகளை மேம்படுத்தும் வகையில், தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) பல்வேறு திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது மூன்று புதிய மற்றும் நவீன பயிற்சிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டங்கள் தூத்துக்குடி மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த பயிற்சிகளுக்கான முழு செலவினத்தையும், அதாவது தங்குமிடம் மற்றும் உணவு உட்பட, தாட்கோ நிறுவனமே ஏற்றுக் கொள்ளும்.
1. வீடியோ ஒளிப்பதிவு மற்றும் வடிவமைப்பு (Videography and Video Editing)
வீடியோ தயாரிப்பு மற்றும் எடிட்டிங் துறையில் ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களுக்காக மூன்று மாத காலப் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. இந்தப் பயிற்சி முடித்தவர்களுக்குச் சான்றிதழ் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தித் தரப்படும்.
தகுதிகள்:
வயது: 18 முதல் 30 வயது வரை.
கல்வி: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வருமானம்: குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
2. ஃபோர்க்லிஃப்ட் ஆப்பரேட்டர் (Forklift Operator)
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நிறுவனங்களில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஃபோர்க்லிஃப்ட் ஆப்பரேட்டர் பணியிடங்களுக்கான ஒரு மாத பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. இந்தப் பயிற்சி முடிப்பவர்களுக்குச் சான்றிதழ் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தித் தரப்படும்.
தகுதிகள்:
வயது: 18 முதல் 35 வயது வரை.
கல்வி: குறைந்தபட்சம் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வருமானம்: குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
3. நவீன தொழில்நுட்பப் பயிற்சிகள் (Drone, Embedded Sensor & PCB Designing)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பின்படி, சென்னை தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் இணைந்து நான்கு சிறப்புப் பயிற்சிகள் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்காக வழங்கப்படுகின்றன. இந்தப் பயிற்சிகள் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகளை உறுதி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிற்சிகள்:
ட்ரோன் தொழில்நுட்பம்: ட்ரோன் தயாரிப்பு, கூட்டமைப்பு, சோதனை மற்றும் பறக்கும் பயிற்சி.
எம்பெடெட் சென்சார் சோதனை: எம்பெடெட் சென்சார் சோதனை பயிற்சி.
பி.சி.பி வடிவமைப்பு: பிரிண்டெட் சர்க்யூட் போர்டு வடிவமைப்பு பயிற்சி.
பொறியியல் வேலைவாய்ப்பு: கோர் டெக் பிளேஸ்மென்ட் திட்டம் (Core Tech Placement Program).
தகுதிகள்:
வயது: 18 முதல் 35 வயது வரை.
கல்வி:
ட்ரோன் பயிற்சிக்கு: ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.
மற்ற பயிற்சிகளுக்கு: ஏதேனும் ஒரு இளநிலை பொறியியல் பட்டப்படிப்பு அல்லது பொறியியல் பட்டயப்படிப்பு (Diploma) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வருமானம்: குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
மேற்கண்ட அனைத்து பயிற்சிகளுக்கும், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்கள் www.tahdco.com என்ற தாட்கோ இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்தத் திட்டங்கள், தமிழக இளைஞர்களுக்கு நவீன துறைகளில் திறன்களை வளர்த்துக்கொள்ளவும், சிறந்த வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறவும் உதவும். மேலும், தாட்கோ வழங்கும் இந்த பயிற்சிகள், இளைஞர்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும், சமூக மேம்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும் ஒரு நல்ல முயற்சியாகும்.
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு, கேரளா 8 நாள் டூர் பிளான்... தமிழக அரசின் பக்கா ஏற்பாடு - எவ்வளவு கட்டணம்?
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பம்புசெட் அமைக்க 80% மானியம் - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ