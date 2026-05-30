/டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி அறிவிப்பு! குரூப் 1 முதல் குரூப் 4 வரை

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் தொடங்கியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
TNPSC : நடப்பாண்டில் நடக்க இருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 ஆகிய தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை, நாமக்கல், கடலூர், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் இந்த பயிற்சிகள் அனுபவமிக்க பயிற்றுநர்களை கொண்டு நடத்தப்பட உள்ளது. அந்தந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த பயிற்சிய்யில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இங்கே சென்னை மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் நடத்தப்படும் பயிற்சிகளில் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் கலந்து கொள்வது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
TNPSC தொகுதி-I ற்கான முதல்நிலை தேர்விற்கு (TNPSC-GROUP-I Prelims) இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் 01-06-2026 முதல் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) நடத்தப்படவுள்ளது சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சித்தார்த் ஜகடே அறிவித்துள்ளார். TNPSC தொகுதி-1 ற்கான முதல்நிலை தேர்விற்கு (TNPSC-GROUP-I Prelims) இலவச பயிற்சி வகுப்புகள், சென்னை மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தில் இயங்கும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் 01-06-2026 முதல் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) நடத்தப்பட உள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களது ஆதார் அட்டையின் நகல் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவுள்ள புகைப்படத்துடன் சென்னை-32, கிண்டியில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தை நேரடியாக அலுவலக வேலை நாட்களில் அணுகுமாறு கேட்டுகொள்ளப்படுகின்றார்கள்.
மேலும், விவரங்களுக்கு, decgcguindy@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளலாம், மேலும் தங்கள் விவரங்களை https://forms.gle/9FX7gfSJhstpwtrc9 என்ற கூகுள் படிவத்தில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. சென்னை மாவட்டத்தை சேர்ந்த தகுதிவாய்ந்த தேர்வர்கள், இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் குரூப் 1, குரூப் II/IIA மற்றும் குரூப் IV ஆகிய தேர்வுகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு கன்னியாகுமரியில் தொடங்க உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ள ஆண்டு திட்ட நிரலில் 2026 ஆம் ஆண்டு குரூப் I தேர்வுக்கான அறிவிப்பு 23.06.2026 அன்று வெளியிடப்பட்டு முதல்நிலை தேர்வு 06.09.2026 அன்று நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் குரூப் II தேர்வு அக்டோபர் மாதமும் குரூப் IV தேர்வு டிசம்பர் மாதமும் நடைபெறவிருக்கிறது.
இந்த தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் தயாராகும் பொருட்டு நாகர்கோவில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் குரூப் I, குரூப் II/IIA மற்றும் குரூப் IV ஆகிய தேர்வுகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு 01.06.2026 (திங்கட்கிழமை) அன்று தொடங்கப்படவுள்ளது. இப்பயிற்சி வகுப்பு திறன் வாய்ந்த பயிற்றுநர்களை கொண்டு Smart Board வசதியுடன் நடத்தப்படுகிறது.
பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் மாதிரி தேர்வுகளும் மற்றும் மாநில அளவிலான முழு மாதிரி தேர்வுகளும் அடங்கிய தேர்வு தொடர் (TEST SERIES) நடத்தப்படவுள்ளது. மேலும் இத்தேர்வுக்கு தயாராக தேவையான அனைத்து புத்தகங்களும் தன்னார்வ பயிலும் வட்ட நூலகத்தில் உள்ளன. மாணவர்கள் சுயமாக போட்டித்தேர்வுக்கு தயாராகும் வகையில் Study Hall வசதியும் உள்ளது. பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான மென் பாடக்குறிப்புகள் https://tamilnaducareerservices.tn.gov.in/ என்ற இணையத்தளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும் போட்டித்தேர்வுகள் குறித்து தகவல்களை பெற EMPLOYMENT OFFICE NAGERCOIL என்ற Telegram Channel-ல் இணையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொள்ள நாகர்கோவில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திற்கு Passport Size புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றுடன் 01.06.2026 (திங்கட்கிழமை) அன்று நேரில் வருமாறு கேட்டுகொள்ளப்படுகிறது. TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அழகுமீனா தெரிவித்துள்ளார்கள்.