சென்னை மக்களே தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட மிக முக்கிய அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Government : குறு மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான வசதியாக்கக் குழுக்கள்(MSEFC) மூலம் MSE தொழில்முனைவோருக்கு தாமதமான பணம் செலுத்துதல் மற்றும் வணிக சர்ச்சைகளுக்கு இணைய வழி தீர்வு (Online Dispute Resolution) காண விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார். குறு மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் தாம் விற்பனை செய்த பொருட்களுக்கு பிறதொழில் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெற வேண்டிய நிலுவைத் தொகையினை விரைந்து பெற்றுத் தருவது குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுச் சட்டம் 2006 ன் முக்கிய குறிக்கோள் ஆகும். அதன்படி குறு மற்றும் சிறு தொழில நிறுவனங்களுக்கான வசதியாக்கக் குழுக்களை சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி மற்றும் வேலூர் ஆகிய ஆறு மண்டலங்களை அரசு அமைத்துள்ளது.
முன்பு MSEகள் தங்கள் தாமத கட்டண வழக்குகளை MSME SAMADHAAN போர்ட்டலில் தாக்கல் செய்து வந்தன. தற்போது, குறு,சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் அமைச்சகம் (MSME) அக்டோபர் 3, 2025 அன்று, MSMED சட்டம், 2006-ன் கீழ் குறு மற்றும் சிறு நிறுவனங்கள் (MSEகள்) தாக்கல் செய்யும் அனைத்து புதிய தாமதமான பணம் செலுத்தும் வழக்குகளும் புதிய MSME ODR போர்டலில் (ஆன்லைன் சர்ச்சை தீர்வு) பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று அறிவித்து, அக்டோபர் 15, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.ஜூன் 2025 இல் தொடங்கப்பட்ட இந்த புதிய போர்டல், தாமதமான பணம் செலுத்தும் வழக்குகளின் முழுமையான டிஜிட்டல் தீர்வை எளிதாக்குகிறது.
இந்த நடவடிக்கை நகல்களைத் தடுப்பதையும், ODR தளத்தை புதிய வழக்குகளுக்கான ஒரே நுழைவு புள்ளியாக நிறுவுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.தற்போதுள்ள MSME சமாதான் போர்டல் இந்த தேதிக்குப் பிறகு புதிய வழக்குகளை ஏற்காது. அதற்குப் பதிலாக, தற்போதைய வழக்குகளை ODR போர்டலுக்கு மாற்றுவதற்கும், புதிய பயனர்களைத் திருப்பிவிடவும், தற்போதைய குறிப்புகளுக்கு தொடர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்கும் ஒரு பாலமாக செயல்படும். மாநிலச் செயலாளர்கள் மற்றும் MSME சங்கங்கள் புதிய ODR போர்டலை விரைவான சர்ச்சை தீர்வுக்காக பயன்படுத்துவதில் பங்குதாரர்களை மேம்படுத்தவும் வழிநடத்தவும் கோரப்படுகிறார்கள்.
டிஜிட்டல் தீர்வுக்கு வசதியாக, ஜூன் 2025 இல் மாண்புமிகு இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் ஒரு புதிய MSME ODR போர்ட்டலை (https://odr.msme.gov.in) தொடங்கினார். இந்த போர்டல் MSME அமைச்சகத்தால் சொந்தமானது மற்றும் பராமரிக்கப்படுகிறது, மேலும் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து இறுதித் தீர்வு வரை தாமதமான கட்டண வழக்கின் முழு சுழற்சியையும் ஆதரிக்கிறது.
MSME ODR (Online Dispute Resolution) என்பது மைக்ரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான (MSME) ஒரு டிஜிட்டல் சர்ச்சை தீர்வு முறையாகும். இது MSME தொழில்முனைவோருக்கு தாமதமான பணம் செலுத்துதல் மற்றும் வணிக சர்ச்சைகளை தீர்க்க உதவுகிறது.
MSME ODR-இன் முக்கிய அம்சங்கள் :
* டிஜிட்டல் செயல்முறை : முழு செயல்முறையும் ஆன்லைனில் நடைபெறுகிறது. இது விரைவான மற்றும் வசதியானது.
* சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் : MSME ODR தீர்வுகள் சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவை.
விரைவான தீர்வு : சர்ச்சைகள் விரைவாக தீர்க்கப்படுகின்றன, இது தொழில்முனைவோரின் பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்த
உதவுகிறது.
குறைந்த செலவு : சட்ட செலவுகள் குறைவாக உள்ளது. இது MSME-களுக்கு மலிவானதாக ஆக்குகிறது.
MSME ODR- இன் நன்மைகள் :
தாமதமான பணம் செலுத்துதல் சிக்கல்களை தீர்க்க உதவுகிறது * வணிக சர்ச்சைகளை தீர்க்க உதவுகிறது
* சட்ட செலவுகளை குறைக்கிறது
* தொழில்முனைவோரின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது
* வணிக உறவுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது
* எல்லாம் ஒரே இடத்தில் : MSME ODR போர்டல் செல்லவும். தேவையான ஆவணங்களுடன் உங்கள் வழக்கை பதிவு செய்யவும்.
சர்ச்சை தீர்வு : பேச்சுவார்த்தை, மற்றும் முடிவு மூலம் சர்ச்சை தீர்க்கப்படும். எனவே, புதிய MSME ODR போர்டல் இப்போது இந்தியா முழுவதும் முழுமையாக செயல்படுகிறது, குறு மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்களும் மற்றும் MSME சங்கங்களும் தாமதமான கட்டண வழக்குகளை விரைவாகத் தீர்க்க போர்ட்டலால் வழங்கப்பட்ட வசதியைப் https://odr.msme.gov.in என்ற இணையதள முகவரி மூலம் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம்.
மேலும், கூடுதல் விவரங்களுக்கு மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகம், எண்.A-30, திரு.வி.க.தொழிற்பேட்டை, கிண்டி, சென்னை -32 அலுவலகத்தை நேரிலோ அல்லது 044-22501621, 044-22501622 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
