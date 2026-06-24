Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /வெறும் 58 பைசா வட்டியில் கடனுதவி! சேலம் பெண்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்

வெறும் 58 பைசா வட்டியில் கடனுதவி! சேலம் பெண்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்

Salem News : சேலம் பெண்கள் வெறும் 58 பைசா வட்டியில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.  எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:37 PM IST
வெறும் 58 பைசா வட்டியில் கடனுதவி! சேலம் பெண்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்
Image Credit: Salem loan scheme 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கரூர் இளைஞர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு
Karur News40 min ago
2
Chennai News1 hr ago
3
TNPSC1 hr ago
4
Tamil Nadu government2 hrs ago
5
kalpakkam3 hrs ago