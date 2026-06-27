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கல்விக்கடன் முதல் மாட்டு லோன் வரை! ரூ.25 லட்சம் வாங்க விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா?

Tamil Nadu Government Loan Scheme 2026: கல்விக்கடன் முதல் மாட்டு லோன் வரை, அதிகபட்சம் 25 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அறிவிப்பின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:41 PM IST
கல்விக்கடன் முதல் மாட்டு லோன் வரை! ரூ.25 லட்சம் வாங்க விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா?
Image Credit: Tamil Nadu Government Business Loan June 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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கல்விக்கடன் முதல் மாட்டு லோன் வரை! ரூ.25 லட்சம் வாங்க விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா?
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