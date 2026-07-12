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18 வயது நிரம்பியிருந்தால் போதும்... தொழில் தொடங்க ரூ.25 லட்சம் வரை அரசு லோன்!

tamil nadu government : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்திருந்தாலே 25 லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:53 PM IST
18 வயது நிரம்பியிருந்தால் போதும்... தொழில் தொடங்க ரூ.25 லட்சம் வரை அரசு லோன்!
Image Credit: Tamil Nadu Government Loan SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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