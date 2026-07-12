/18 வயது நிரம்பியிருந்தால் போதும்... தொழில் தொடங்க ரூ.25 லட்சம் வரை அரசு லோன்!

tamil nadu government : படித்து முடித்துவிட்டு சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்க நினைக்கும் இளைஞர்களுக்கும், சுயதொழில் மூலம் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தத் துடிக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தமிழக அரசு ஒரு அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (TABCEDCO) மூலம் சிறு தொழில்கள் மற்றும் வியாபாரம் செய்யத் தேவையான நிதியுதவி பல்வேறு கடன் திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் கடனுதவி பெற 18 வயது பூர்த்தி அடைந்த இளைஞர்கள் மற்றும் இளம்பெண்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று செங்கல்பட்டு மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கடன் திட்டங்களின் முழு விவரங்கள், தகுதிகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறைகள் பின்வருமாறு:
18 வயது பூர்த்தியானவர்களுக்கான தனிநபர் மற்றும் குழு கடன் திட்டங்கள்:
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் தங்களது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காகச் சாத்தியக்கூறுள்ள சிறு தொழில்கள், வியாபாரம் செய்ய இக்கழகம் மூலம் கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது.
பொதுவான தகுதிகள்:
விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் (BC), மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் (MBC) மற்றும் சீர்மரபினர் (DNC) இனத்தவராக இருக்க வேண்டும்.
குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.5,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும், 60 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
என்னென்ன கடன் திட்டங்கள் உள்ளன?
1. தனிநபர் கடன் திட்டம் (ரூ.25 லட்சம் வரை): தொழில்கள்: சிறு வர்த்தகம்/வணிகம், விவசாயம் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த தொழில்கள், கைவினைப்பொருட்கள் மற்றும் மரபுவழி சார்ந்த தொழில்கள் செய்வதற்கு இக்கடன் பொருந்தும்.
கடன் தொகை: அதிகபட்சமாக ரூ.25.00 இலட்சம் வரை கடனுதவி பெறலாம்.
வட்டி விகிதம்: ரூ.1.25 இலட்சம் வரை 7% வட்டியும், ரூ.1.25 லட்சம் முதல் ரூ.25.00 இலட்சம் வரை 8% வட்டியும் வசூலிக்கப்படும்.
திரும்பச் செலுத்தும் காலம்: 3 முதல் 6 ஆண்டுகள் வரை.
2. சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான கடன் (குழு கடன் திட்டம்): கடன் தொகை: சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள் சிறு தொழில் அல்லது வணிகம் செய்ய ஒருவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1.25 இலட்சம் வரையும், குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25.00 இலட்சம் வரையும் கடன் வழங்கப்படும்.
நிபந்தனைகள்: சுயஉதவிக்குழு தொடங்கி ஆறு மாதங்கள் பூர்த்தியாகி இருக்க வேண்டும் மற்றும் மகளிர் திட்ட அலுவலரால் தரம் (Grading) செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 20 உறுப்பினர்கள் இருக்கலாம். இரு பாலருக்கான (ஆண்/பெண்) குழுக்களுக்கும் இக்கடன் வழங்கப்படும்.
வட்டி மற்றும் காலம்: ஆண்டுக்கு 7% வட்டி விகிதம். கடனைத் திரும்பச் செலுத்த 24 மாதங்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை கால அவகாசம் தரப்படும்.
3. கறவை மாடுகள் வாங்கக் கடன்:
பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்களுக்கு இக்கடன் முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
ஒரு கறவை மாட்டிற்கு ரூ.60,000/- வீதம் 2 கறவை மாடுகள் வாங்க அதிகபட்சம் ரூ.1,20,000/- வரை கடனுதவி அளிக்கப்படும்.
வட்டி மற்றும் காலம்: ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7%. திரும்பச் செலுத்தும் காலம் 3 ஆண்டுகள் ஆகும்.
வெளிநாட்டுப் படிப்புகளுக்கான கல்வி அரண் (கல்விக் கடன் திட்டம்): மாணவ, மாணவியர்கள் வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி (மருத்துவம், பல் மருத்துவம், பொறியியல் படிப்புகள், பிஎச்டி, முதுகலை பட்டப்படிப்புகள்) மேற்கொள்வதற்காக இந்த விசேஷ கடன் வழங்கப்படுகிறது.
தகுதிகள்: குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.5.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். தகுதி வாய்ந்த தேர்வு மதிப்பெண்கள் (SAT, GMAT, GRE போன்றவை) மூலம் சேர்க்கை அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும். (இது மொழித்திறன் தேர்வை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல).
வயது வரம்பு: 21 வயது முதல் 40 வயது வரை.
நிதியின் அளவு: ஒரு மாணவருக்கு அதிகபட்ச கடன் வரம்பு ரூ.25,00000/-. இதில் பாடத்திட்டச் செலவில் 85% புதுதில்லியின் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நிதி மற்றும் வளர்ச்சி கழகத்தின் மூலமும், மீதமுள்ள 15% தமிழ்நாடு அரசாலும் வழங்கப்படும்.
வட்டி மற்றும் திரும்பச் செலுத்தும் முறை: ஆண்டு வட்டி விகிதம் 8%. கடன் திரும்பப் பெறுவதற்கான தடைக்காலம் (Moratorium Period) 5 ஆண்டுகள் ஆகும். தடைக்காலம் உட்பட மொத்தம் 10 ஆண்டுகளுக்குள் கடனை முழுமையாகத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். முன்கூட்டியே கடனைச் செலுத்தினால் எந்தவிதமான கூடுதல் கட்டணமும் (Pre-closure charges) கிடையாது.
விண்ணப்பங்கள் எங்கு கிடைக்கும்? எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம், மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகள் உள்ளிட்ட அலுவலகங்களில் நேரடியாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும், இக்கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான http://tabcedco.net அல்லது https://tabcedco.net என்ற முகவரியிலும் விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
இணைக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்:
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களுடன் சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ், பிறப்பிடச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை (Ration Card), ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License), ஆதார் அட்டை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வங்கி கோரும் ஆவண நகல்களை இணைத்து மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
எனவே, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வசிக்கும் தகுதியுடைய பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த தனிநபர்கள், சுயஉதவிக் குழுக்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவியர்கள் இந்த பொன்னான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்துப் பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.