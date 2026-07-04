Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /இனி பட்டா மாறுதலுக்கு அலைய வேண்டாம்.. தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு!

இனி பட்டா மாறுதலுக்கு அலைய வேண்டாம்.. தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு!

TN Government Patta New Update: பட்டா மாறுதல் குறித்து தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பட்டா மாறுதலுக்கு புதிய நடைமுறை தமிழக  அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பட்டா மாறுதலுக்கு சார்பதிவாளர், வட்டாச்சியர் அலுவலகத்திற்கு அலைய தேவையில்லை. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 04, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:45 AM IST
இனி பட்டா மாறுதலுக்கு அலைய வேண்டாம்.. தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு!
Image Credit: TN Government Patta New UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தவெக ஆட்சி 6 மாதம் தாங்காது; தாண்டவும் விட மாட்டோம் - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சவால்
Anitha Radhakrishnan42 min ago
2
TN Weather Update54 min ago
3
EPS 202658 min ago
4
FIFA World Cup3 hrs ago
5
horoscope3 hrs ago