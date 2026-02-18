English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திருமணமாகாதவர் சான்றிதழ் : தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்துள்ள முக்கிய மாற்றம்

திருமணமாகாதவர் சான்றிதழ் : தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்துள்ள முக்கிய மாற்றம்

Tamil Nadu Government : திருமணமாகாதவர் சான்றிதழ் பெறுவதை எளிமையாக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு அதன் விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றம் கொண்டு வந்துள்ளது. 

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு திருமணமாகாதவர் சான்றிதழ் பெறும் நடைமுறையை இப்போது எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சான்றிதழ் பெறுவதில் நடைமுறைச் சிக்கல்கள், பல அடுக்கு சரிபார்ப்பு இருந்த நிலையில், அதனை இப்போது எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான அரசாணை பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் திருமணமாகாதவர் சான்றிதழ் பெறும் நடைமுறைகள், விதிமுறைகள், தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் எப்படி விண்ணப்பிப்பது, யார் ஒப்புதல் கொடுப்பது, விதிமீறல் நடைபெற்றால் சந்திக்க நேரிடும் சட்ட நடைமுறைகள் குறித்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

திருமணமாகாதவர் சான்றிதழ் (Unmarried Certificate) : நடைமுறை மாற்றத்திற்கான காரணம்

தற்போதைய நடைமுறையில் வேலைவாய்ப்பு, உயர்கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டுத் திருமணத் தேவைகளுக்காக இந்தச் சான்றிதழ் பெறப்படுகிறது. ஆனால், இதில் நான்கு முக்கியச் சவால்கள் இருப்பதாக அரசு கண்டறிந்துள்ளது. 

1. தேவையற்ற பல அடுக்கு சரிபார்ப்பு முறைகள் (Redundant Multi-Level Verification).
2. முழுக்க முழுக்க விண்ணப்பதாரரின் வாக்குமூலத்தையே சார்ந்திருக்கும் சரிபார்ப்பு முறை.
3. சான்றிதழுக்கான குறிப்பிட்ட காலாவதி தேதி (Validity Period) இல்லாத நிலை.
4. திருமணப் பதிவுத் தரவுகளுடன் (Marriage Registration Records) இந்தச் சான்றிதழ் முறை ஒருங்கிணைக்கப்படாமல் இருந்தது.

இவற்றைச் சரிசெய்ய 'SimpleGov' அமைப்பின் ஆலோசனையின் பேரில், அதிகாரக் குழுவின் (Empowered Committee) பரிந்துரையை ஏற்று இந்த புதிய விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்படுகின்றன.

2. சான்றிதழ் பெயர்களில் மாற்றம்

இப்போது இரண்டு விதமான சான்றிதழ் பெயர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

* திருமணமாகாதவர் சான்றிதழ் (Unmarried Certificate): இதுவரை ஒருமுறை கூட திருமணம் செய்துகொள்ளாத நபர்களுக்கு இது வழங்கப்படும்.

* தனி நபர் அந்தஸ்து சான்றிதழ் (Single Status Certificate): விவாகரத்து பெற்றவர்கள் அல்லது கணவன்/மனைவியை இழந்தவர்களுக்கு இந்தச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இ-சேவை (e-Sevai) விண்ணப்பத்தில் இந்த இரண்டு ஆப்சன்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கும்.

3. விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

வயது வரம்பு: 'குழந்தை திருமணத் தடைச் சட்டத்தின்' படி, சட்டப்பூர்வ திருமண வயதை எட்டியவர்கள் மட்டுமே இதற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள். அதாவது ஆண்கள் 21 வயது, பெண்கள் 18 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.

ஆதார் கட்டாயம்: விண்ணப்பதாரரின் அடையாளத்தையும் திருமண நிலையையும், விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பத்தை சரிபார்ப்பு செய்ய ஆதார் எண் சமர்ப்பிப்பது இனி கட்டாயமாகும். ஏனெனில் திருமணப் பதிவுகளுக்கு ஏற்கனவே ஆதார் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சான்றிதழ் செல்லுபடியாகும் காலம்: இச்சான்றிதழ் பெற்ற பிறகு, விண்ணப்பதாரர் திருமணம் செய்துகொள்ளும் வரை மட்டுமே இது செல்லும். திருமணம் நடந்தவுடன், இச்சான்றிதழ் தானாகவே செல்லாததாகிவிடும். இதற்குத் தனியாக ரத்து செய்யும் நடைமுறை தேவையில்லை.

4. ஆன்லைன் விண்ணப்ப நடைமுறை

புதிய முறைப்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

* இ-சேவை (e-Sevai) இணையதளத்தில் உரிய சேவையைத் தேர்வு செய்யவும்.
* ஆன்லைன் படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை உள்ளிடவும்.
* தேவையான ஆவணமாக ஆதார் அட்டையை மட்டும் பதிவேற்ற வேண்டும்.
* விண்ணப்பத்தில் உள்ள 'சுய உறுதிமொழி' (Self-affidavit) கட்டத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
* ஆன்லைன் வாயிலாகப் பணத்தைச் செலுத்தி விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
* அந்தந்தப் பகுதிக்கு உட்பட்ட வட்டாட்சியரின் (Tahsildar) மின்-கையொப்பத்துடன் கூடிய சான்றிதழ் ஆன்லைனில் தானாகவே (Auto-generated) உருவாக்கப்படும்.

5. தவறான தகவல் - சட்டப்பூர்வ எச்சரிக்கை

விண்ணப்பத்தில் அளிக்கப்படும் உறுதிமொழி விண்ணப்பதாரரைக் கட்டுப்படுத்தும். நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்க, நோட்டரி (Notary) மூலம் சான்றொப்பமிடப்பட்ட உறுதிமொழியையும் விண்ணப்பதாரர் இணைக்கலாம். தவறான தகவல்கள் அல்லது மோசடி மூலம் சான்றிதழ் பெற்றது கண்டறியப்பட்டால், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS), 2023 மற்றும் தொடர்புடைய பிற சட்டங்களின் கீழ் விண்ணப்பதாரர் குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கு (Criminal Liability) உள்ளாக்கப்படுவார்.

இந்தச் சான்றிதழ்கள் அனைத்தும் அந்தந்தப் பகுதிக்கு உட்பட்ட வட்டாட்சியரின் (Tahsildar) பெயரிலேயே வழங்கப்படும். இந்த புதிய நடைமுறையைச் செயல்படுத்துவதற்காக வருவாய் நிர்வாக ஆணையர், TNeGA (தமிழ்நாடு மின்-ஆளுமை முகமை) ஆகியோருடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அமுதா ஐஏஎஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய அம்சங்கள்

* சான்றிதழ் தானாகவே (Auto-generated) உருவானாலும், அது அந்தந்தப் பகுதிக்கு உட்பட்ட வட்டாட்சியரின் (Tahsildar) பெயரிலேயே வழங்கப்பட வேண்டும்.

* திருமணப் பதிவின் போது ஏற்கனவே ஆதார் விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுவதால், ஒருவர் ஏற்கனவே திருமணம் செய்துள்ளாரா என்பதை Aadhaar integration மூலம் அரசு எளிதில் சரிபார்க்கும்.

