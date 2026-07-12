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நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் சொந்த நிலம் வாங்க நிதியுதவி - இந்த ஆண்டு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Nannilam Scheme : நன்னிலம் மகளிர் நில உடமைத் திட்டத்துக்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்னென்ன விதிமுறைகள்? இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Published: Jul 12, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:31 AM IST
நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் சொந்த நிலம் வாங்க நிதியுதவி - இந்த ஆண்டு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Government Nannilam SchemeSource: Bureau

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