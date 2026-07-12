/நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் சொந்த நிலம் வாங்க நிதியுதவி - இந்த ஆண்டு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Nannilam Scheme : நன்னிலம் மகளிர் நில உடமைத் திட்டம் என்பது தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) மூலம் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு மிக முக்கியமான சமூக நலத் திட்டமாகும். சமூகத்தில் நிலம் வைத்திருப்பது ஒருவருக்கு மரியாதையைத் தேடித்தரும் என்பதால், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின (SC/ST) பெண்களுக்கு நில உரிமை வழங்கி அவர்களைப் பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இத்திட்டம் குறித்த முழுமையான விவரங்கள், தகுதிகள் மற்றும் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ:
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின (SC/ST) சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் இத்திட்டத்திற்கு முதன்மையாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
குடும்பத்தில் தகுதியான பெண்கள் யாரும் இல்லாத பட்சத்தில், முன்னுரிமை அடிப்படையில் கணவன் அல்லது மகன்கள் பெயரிலும் விண்ணப்பிக்க அனுமதி உண்டு.
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர் 18 முதல் 65 வயதுக்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். (சில மாவட்ட அறிவிப்புகளில் 18-55 என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது).
வருமான வரம்பு: குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3.00 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
நிலம் இல்லாமை: விண்ணப்பதாரர் அல்லது அவரது குடும்பத்தினர் பெயரில் எந்தவொரு விவசாய நிலமும் சொந்தமாக இருக்கக் கூடாது.
தொழில்: விண்ணப்பதாரரின் முக்கியத் தொழில் விவசாயம் சார்ந்ததாக (விவசாயத் தொழிலாளி) இருக்க வேண்டும்.
முந்தைய மானியம்: விண்ணப்பதாரரோ அல்லது அவரது குடும்பத்தினரோ இதற்கு முன்பு தாட்கோ மூலமாக எந்தவொரு திட்டத்திற்கும் மானியம் பெற்றிருக்கக் கூடாது.
நில பரிமாற்றம்: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தங்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை மற்றவர்களுக்கு விற்கவோ அல்லது தானமாகவோ மாற்றியிருக்கக் கூடாது.
நிலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்: வாங்க உத்தேசித்துள்ள விவசாய நிலத்தை விண்ணப்பதாரரே தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
விற்பனையாளர் தகுதி: நிலத்தை விற்பவர் ஆதிதிராவிடர் அல்லது பழங்குடியின (SC/ST) சமூகத்தைச் சேராதவராக (Non-SC/ST) இருக்க வேண்டும்.
நிலத்தின் அளவு: அதிகபட்சமாக 2.5 ஏக்கர் நஞ்சை நிலம் அல்லது 5.0 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் வரை வாங்கலாம்.
பதிவுக் கட்டண விலக்கு: இத்திட்டத்தின் கீழ் வாங்கப்படும் நிலங்களுக்கு முத்திரைத் தாள் கட்டணம் (Stamp Duty) மற்றும் பதிவுக் கட்டணத்திலிருந்து (Registration Fees) 100% முழு விலக்கு அளிக்கப்படும்.
விற்பனைத் தடை: இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வாங்கிய நிலத்தை அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு வேறு யாருக்கும் விற்கக் கூடாது.
நிதி உதவி மற்றும் மானியம்:
திட்ட மதிப்பில் (நிலத்தின் சந்தை மதிப்பில்) அதிகபட்சமாக 50% அல்லது ரூ. 5.00 லட்சம் வரை தாட்கோ மூலம் மானியமாக (Subsidy) வழங்கப்படும். மீதமுள்ள தொகை பயனாளிகளுக்கு எவ்வித முன்வைப்புத் தொகையும் (Own Contribution) இன்றி, தேசிய பட்டியலின நிதி மேம்பாட்டுக் கழகம் அல்லது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மூலம் மிகக் குறைந்த வட்டியில் (சுமார் 6%) கடனாக வழங்கப்படும்.
தாட்கோ இணையதளத்தில் நன்னிலம் மகளிர் நில உடமைத் திட்டத்திற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவுத் தளம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் மாவட்ட வாரியாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும் வரை காத்திருக்கத் தேவையில்லை. தகுதியுள்ள நபர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் தாட்கோவின் பிரத்யேக இணையதளம் வாயிலாக நேரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்கும் இணையதள முகவரி: newscheme.tahdco.com
தேவைப்படும் ஆவணங்கள் சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, நிலத்தின் விவரங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகவோ உடனே விண்ணப்பித்துப் பயனடையலாம்.