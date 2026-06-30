/தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்: தகுதி என்ன? பதிவு செய்வது எப்படி?

TN Government: தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களின் மருத்துவத் தேவைகளை உறுதி செய்யும் வகையில், மேம்படுத்தப்பட்ட 'புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் 2026' (NHIS 2026) அரசாணையைத் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. நிதித் துறையின் (மருத்துவக் காப்பீடு) அரசாணை மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட இப்புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் (NHIS), ஜூலை 1, 2026 முதல் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (ஜூன் 30, 2031 வரை) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏல நடைமுறைக்குப் பின், இந்த முறை இத்திட்டத்தை 'யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ்' (United India Insurance) பொதுத்துறை நிறுவனம் செயல்படுத்தவுள்ளது.
தமிழகத்தின் புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் (New Health Insurance Scheme - NHIS) என்பது, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்படும் ஒரு பணமில்லா (Cashless) மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் ஆகும். அரசு ஊழியர்களின் அவசரகால மருத்துவ செலவுகள், ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் மருத்துவ செலவுகள், சுமார் 2,992 வகையான சிகிச்சைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு ஆகும் செலவுகள் ஆகியவற்றை சமாளிக்க இந்த திட்டம் உதவுகின்றது.
இந்த திட்டத்தில் கட்டாய சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS) மற்றும் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் வரும் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் இத்திட்டத்தில் இணைவது கட்டாயமாகும்.
|விபரம்
|முக்கியத் தகவல்கள்
|திட்டக் காலம்
|ஜூலை 1, 2026 – ஜூன் 30, 2031 (5 ஆண்டுகள்)
|காப்பீட்டு நிறுவனம்
|யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ்
|மாதாந்திர சந்தா
|₹644 (ஓய்வூதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும்)
|உள்ளடக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள்
|2,992 மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள்
|அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகள்
|1,535 மருத்துவமனைகள்
இப்புதிய திட்டத்தின் கீழ் பணமில்லா சிகிச்சை (Cashless Treatment) வரம்பு கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது:
பொதுவான காப்பீட்டு வரம்பு: பயனாளிகள் 5 ஆண்டு பிளாக் காலத்திற்கு ₹7.5 லட்சம் வரை பணமில்லா சிகிச்சை பெறலாம்.
தீவிர நோய்களுக்கான வரம்பு: குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 46 வகையான தீவிர நோய்களுக்குக் காப்பீட்டு வரம்பு ₹12 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 'குடும்ப மிதவை' (Family Floater) முறையின் கீழ் இந்த மொத்த தொகையும் வழங்கப்படும்.
அரசு ஊழியர்களுக்கான கூடுதல் சலுகை: அரசு ஊழியர்களுக்கு 'கூட்டு நிதியம்' (Corpus Fund) மூலம் கூடுதலாக ₹15 லட்சம் வரை பெற தகுதி உள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களின் மொத்த மருத்துவ உதவித்தொகை ₹27 லட்சம் வரை உயர்கிறது.
சிகிச்சைகள் மற்றும் மருத்துவமனைகள்: இத்திட்டத்தின் கீழ் 46 குறிப்பிட்ட மருத்துவ நடைமுறைகள் உட்பட மொத்தம் 2,992 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை தமிழகம் முழுவதும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 1,535 தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் பெறலாம்.
செலவுத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுதல் (Reimbursement): அவசரநிலை அல்லாத சூழலில், இத்திட்டத்தின் பட்டியலில் இல்லாத மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறலாம். அப்படி பெற்றால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பிற்கு உட்பட்டு மருத்துவச் செலவை ரீஇம்பர்ஸ்மென்ட் செய்துகொள்ளும் வசதியும் உண்டு.
சிறப்பு காலமுறை ஊதியப் பிரிவினர்: 'சிறப்பு காலமுறை ஊதிய' (Special Time Scale) வரம்பில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் (துப்புரவுப் பணியாளர்கள், அங்கன்வாடிப் பணியாளர்கள், சத்துணவுப் பணியாளர்கள், கிராம உதவியாளர்கள்) தொடர்ந்து 'முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்' கீழ் மருத்துவப் பாதுகாப்பைப் பெறுவார்கள்.