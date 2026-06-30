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தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்: தகுதி என்ன? பதிவு செய்வது எப்படி?

TN Government: தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (TAPS) மற்றும் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் வரும் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் இத்திட்டத்தில் இணைவது கட்டாயமாகும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:44 PM IST
தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்: தகுதி என்ன? பதிவு செய்வது எப்படி?
Image Credit: TN Government NHIS (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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