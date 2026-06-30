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மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு போட்ட தமிழ்நாடு அரசு

மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்கிற மின்உற்பத்தி தரவுகளை நிகழ்நேரத்தில் பகிர்வது கட்டாயம் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:13 PM IST
மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு போட்ட தமிழ்நாடு அரசு
Image Credit: Minister CTR Nirmal kumarSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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