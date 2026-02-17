English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தோழி விடுதிகள்: தமிழக அரசின் சூப்பரான அறிவிப்பு.. பெண்களே உடனே புக் பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Thozhi Hostel Update: மதுரை, கடலூர், தருமபுரி, ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் புதிதாக பெண்களுக்கான தோழி விடுதிகளை திறக்கப்பட்டுள்ளன. இது வேலை பார்க்கும் பெண்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:32 PM IST
  • தோழி விடுதிகள் அப்டேட்
  • மதுரை, கடலூர், தருமபுரி மாவட்டங்களில் தோழி விடுதி
  • திறந்து வைத்த முதல்வர்

தோழி விடுதிகள்: தமிழக அரசின் சூப்பரான அறிவிப்பு.. பெண்களே உடனே புக் பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Thozhi Hostel Update: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்களின் நலனில் தமிழக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. பெண்களுக்காக மகளிர் உரிமைத் தொகை, கலைஞர் விடியல் பேருந்து பயணம், தோழி விடுதிகள் உள்ளிட்டவற்றை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. 

Thozhi Hostel Update: தோழி விடுதிகள்

இந்த திட்டங்களால் பெண்கள் நேரடியாக பயனடைந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், தற்போது தமிழக அரசு தோழி விடுதிகளை புதிதாக திறந்துள்ளது. தோழி விடுதிகள் திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், அதனை விரிவாக்கம் செய்ய தமிழக அரசு திட்டமிட்டது.  தற்போது வரை 19 இடங்களில் தோழி விடுதிகள் உள்ளன. இதன் மூலம் 1800க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் தங்குமிடம் வசதியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.  

வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான, குறைவான கட்டணத்தில் தங்குமிட வசதியை தமிழக அரசு ஏற்படுத்தி தருகிறது. இந்த  நிலையில், இன்று (பிப்ரவரி 17) நான்கு மாவட்டங்களில் தோழி விடுதிகளை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்துள்ளார். 

அதாவது,  முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமைச் செயலகத்தில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை சார்பில் மதுரை, தருமபுரி, கடலூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் 21 கோடியே 2 இலட்சம் ரூபாய் செலவில், 200 மகளிர் தங்கும் வகையில், புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 4 "தோழி" பணிபுரியும் மகளிருக்கான விடுதிக் கட்டடங்களை திறந்து வைத்தார்.

Thozhi Hostel Update: மேலும், 4 மாவட்டங்களில் தோழி விடுதிகள்

சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் நிறுவனம் சார்பில் இதுவரை சென்னை, திருவள்ளூர், கோயம்புத்தூர், செங்கல்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி. தஞ்சாவூர், வேலூர், சேலம், விழுப்புரம், திருநெல்வேலி, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, தூத்துக்குடி, கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை ஆகிய 15 மாவட்டங்களில் 1,900 பணிபுரியும் மகளிர் பயனடைந்து வரும் வகையில்  தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் 19 தோழி விடுதிகள். திறந்து வைக்கப்பட்டு, சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன.

அதன் தொடர்ச்சியாக, பிற மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, 21.05.2025 அன்று 13 மாவட்டங்களில் 14 விடுதிகளும், 13.11.2025 அன்று மேலும் 12 மாவட்டங்களில் 12 விடுதிகளும் சேர்த்து, மொத்தம் 26 விடுதிகள் 239 கோடியே 15 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 2740 மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் புதிய தோழி விடுதிகள் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு, கட்டுமானப் பணிகள் தற்போது முழுவீச்சில் நடைப்பெற்று வருகின்றன.

Thozhi Hostel: என்னென்ன வசதிகள் இருக்கு?

இவ்விடுதிகளில் பயோமெட்ரிக் உள் நுழைவு, 24x7 பாதுகாப்பு வசதி. Wi-Fi வசதி, சிசிடிவி வசதி, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், ஆரோக்கியமான உணவு, பகல் நேர குழந்தைகள் பராமரிப்பு வசதி, சுடுநீர் வசதி, சலவை இயந்திரம், இஸ்திரி வசதி, வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அறை போன்ற வசதிகள், குறைந்த வாடகையில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மகளிரின் பாதுகாப்பான, வசதியான தங்குமிடங்கள் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, பணிபுரியும் பெண்கள் மட்டுமல்லாது பயிற்சி, உயர்கல்வி, நேர்காணல் போன்ற தேவைகளுக்காக நகரங்களுக்கு இடம் பெயரும் அனைத்து மகளிரின் தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டு குறுகிய கால தங்கும் வசதியையும் பயன்படுத்திகொள்ளும் வகையில் இவ்விடுதிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகளின் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு தற்போது மதுரை, தருமபுரி, கடலூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் 21 கோடியே 2 இலட்சம் ரூபாய் செலவில், 200 மகளிர் தங்கும் வகையில், புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 4 பணிபுரியும் மகளிருக்கான விடுதிக் கட்டடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Thozhi Hostel: தோழி விடுதிகள் புக் செய்வது எப்படி?

TNWWhcl.in என்ற இணையதளம் மூலம் தோழி விடுதியை பெண்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ஒரு நாள் தங்குவதற்கு கூட, இந்த விடுதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மாத அடிப்படையிலும் பெண்கள் இந்த விடுதியில் தங்கிக் கொள்ளலாம்.  தோழி விடுதிகள் குறித்து கூடுதல் தகவல் தேவைப்பட்டால் 94999 88009 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

