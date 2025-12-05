English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கைநிறைய சம்பளம்! பெண்களுக்கு தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

கைநிறைய சம்பளம்! பெண்களுக்கு தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Government Noon Meal Scheme Recruitment:  தமிழக அரசின் சத்துணவு திட்டத்தின் சமையல் உதவியாளர் பணிக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியுள்ள பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.  

Dec 5, 2025
  • சத்துணவு மையத்தில் வேலை
  • பெண்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு
  • 10ஆம் வகுப்பு படித்தாலே போதும்

Tamil Nadu Government Job Latest News: தமிழக அரசு துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாக  அந்தந்த துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  அந்த வகையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளில் சத்துணவு மையங்களில் சமையல் உதவியாளர் பணிக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு பெண்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம். 

பணி குறித்த விவரம்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் செயல்படும் சத்துணவு மையங்களில் காலியாக உள் 146 சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்கள்  நேரடியாக நிமனம் செய்யப்பட உள்ளன.  வட்டாரம் வாரியாக நேரடி நியமனம் செய்யப்பட உள்ள சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை அந்தந்த வட்டார அலுவலகங்களில் இனசுழற்சி வாரியாக தகவல் பலகையில் ஒட்டப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணியிடங்களுக்கு பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

சமையல் உதவியாளர் பணிக்கான தகுதிகள்

சத்துணவு மையங்களில் சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி/தோல்வி பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழில் சரளமாக அனைவரும் கட்டாயம் எழுதப்படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். நியமனம் கோரும் சத்துணவு மையத்திற்கும் விண்ணப்பதாரரின் குடியிருப்புக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 3 கி.மீட்டருக்குள் இருக்க வேண்டும்.   மேலும், இப்பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 18 வயது முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.  பழங்குடியினர் 18 முதல் 40 வயது, கைம்பெண், கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்கள் 20 வயது முதல் 40 வயது வரை இருக்க வேண்டும். பொது மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோர் 21 வயது முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாற்றத்திறனாளிகளுக்கான தகுதிகள்

குறைவான பார்வை திறன் (மூக்குக் கண்ணாடி மூலம் பார்வை சரி செய்யப்பட்டது), காதுகேளாதோர் (கருவி பொறுத்தப்பட்டது), குள்ளத்தன்மை கொண்டவர்கள், உடல் இயக்க குறைபாடு (ஒரு கால்), குணப்படுத்தப்பட்ட தொழு நோய் ( 40 சதவீதம் கைகளின் முழு செயல்பபாட்டு திறன் உணர்திறன் மற்றும் செயல் திறன் உள்ளடங்கியது), திரவ வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குறிப்பிடப்பட்ட கற்ற திறன் குறைபாடு (மிதமான) உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், இதில் விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் மற்றம் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு 25 சதவீதம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட  அளவில் விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்திடும்போது 25 சதவீத விதிவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்கள் மற்றும் 4 சதவீதம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாத சம்பளம்

சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு மாதந்தோறும் ரூ.3,000 தொகுப்பூதியமாக வழங்கப்படும். ரூ.3000 தொகுப்பூதியத்தில் நியமனம் செய்யப்படும் பணியாளர்களுக்கு ஓராண்டு கால பணிக்குப்பின்பு, சிறந்த காலமுறை ஊதியத்தில் ரூ.9,000 வரை ஊதியம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சத்துணவு மையங்களில் சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் krishnagiri.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உரிய நகலுடன் முகவரிக்கு தபால் மூலமோ அல்லது நேரிலோ அளிக்க வேண்டும்.  டிசம்பர் 17ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

தேவையான ஆவணங்கள்

பள்ளி மாற்று சான்றிதழ், 10ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, இருப்பிட சான்று, சாதிச் சான்று, விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்கள் சான்றிதழ், மாற்றுத்திறனாளிகள் அதற்கான சான்றிதழ் ஆகியவற்றின் நகல்கள் விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும். அஞ்சல் துறையின் மூலம் காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள்  அனுப்பப்படும்போது, ஏற்படும் காலதாமதங்களுக்கு துறை பொறுப்பேற்காது. 

தேர்வு செய்யப்படும் முறை

தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். நேர்முகத் தேர்வின்போது அசல் சான்றிதழ்களுடன் கலந்து கொள்ள வேண்டும். உரிய சான்றிதழ் இல்லாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். உரிய விண்ணப்பத்தை தொடர்புடைய ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்

 

