அரசுப் பள்ளியில் வேலை! 10ஆம் வகுப்பு படித்தால் போதும்.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Government Noon Meals Cook Assistant: தமிழக அரசு மாவட்ட ரீதியாக பல்வேறு காலிப்பணிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, துறை சார்ந்த பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அதனை நிரப்பி வருகிறது. அந்தவகையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சத்துணவு மையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சமையல் உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க டிசம்பர் 22ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் உடனே விண்ணப்பித்துடுங்கள்.
பணி விவரம்
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சத்துணவு மையங்களில் சத்துணவு உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில், பூவிருந்தவல்லியில் 7 காலிப் பணியிடங்களும், வில்லிவாக்கத்தில் 3 பணியிடங்களும், கடம்பத்தூர் பகுதியில் ஒரு இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணக்கு பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்
விண்ணப்பதாரர் 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி/தோல்வி பெற்றிருக்க வேண்டும். பொதுப் பிரிவினர் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு 21 வயது பூர்த்தியடைந்தும், 40 வயதுக்கு மிகாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். விதவைகள் மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் 20 வயது பூர்த்தி அடைந்தும் 40 வயது மிகாதவராகவும் இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
சமையல் உதவியாளர்களாக பணி நியமனம் செய்யப்படுவோருக்கு தொகுப்பூதியமாக மாதம் ரூ.3,000 வழங்கப்படும். ஓராண்டு கால பணிக்கு பின்பு, சிறப்பு கால முறை ஊதியத்தில் ரூ.3,000 முதல் ரூ.9,000 வரை ஊதியம் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளிகளும் விண்ணப்பிக்கலாம்
சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு மாற்றுத்திறாளிகளும் விண்ணப்பிக்கலாம். உரிய அடையாள அட்டையுடன் மாற்றுத்திறனாளிகள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். குறைவான பார்வை திறன் (மூக்குக் கண்ணாடி மூலம் சரி செய்யப்பட்டது), உடல் இயக்க குறைபாடு (ஒரு கால்), குணப்படுத்தப்பட்ட தொழுநோய், உணர்திறன் மற்றும் செயல்திறன் உள்ளடங்கியது, திரவ வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குறிப்பிட்ட கற்றல் திறன் குறைபாடு இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விதவை/கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் ஆகியோருக்கு 25 சதவீத இட ஒதுக்கீடு இதில் பொருந்தும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் குடியிருப்பிற்கு இடைப்பட்ட தூரம் 3 கி.மீட்டருக்குள் இருக்க வேண்டும். ஊராட்சி, குக்கிராமம், வருவாய் கிராமம் போன்றவைகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள தேவையில்லை.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு Tiruvallur.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் டிசம்பர் 22ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப படிவத்துடன் பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ், சாதிச் சான்று, இருப்பிடச் சான்று, குடும்ப அட்டை, பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்று போன்றவற்றையும் அனுப்ப வேண்டும். நேர்முகத் தேர்வின்போது அசல் சான்றிதழ்களுடன் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க; நாளை முதல் ரூ.5,000 அபராதம்! லைசென்ஸ் வாங்க இன்று கடைசி நாள்.. மாநகராட்சி வார்னிங்!
மேலும் படிக்க: கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.20,000 உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ